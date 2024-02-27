Дмитрий Бутенко отметил, что тот, кто видел все собственными глазами, тот никогда не скажет, что надо мириться с Россией.

Украинцам пора понять, что или мы победим, или больше не будем существовать. Других вариантов больше нет.

"Относительно тех людей, которые боятся и пытаются найти этому оправдание, придумывают, что им нужно больше оружия... Недавно кто-то писал в соцсетях, что "американцы оружие не дают, кто-то еще оружие не дает, я в такую игру играть не согласен". Я не выдержал, написал: "Ты приезжай. Хочешь американское оружие? Я тебе дам. Хочешь винтовку американскую? Javelin? Ты, главное, приезжай, я тебя научу", - рассказал заместитель командира 23 отдельного батальона специального назначения ВСУ Дмитрий Бутенко в интервью "Радио свобода".

При этом он отметил, что тот, кто видел все собственными глазами, тот никогда не скажет, что надо мириться с Россией, потому что будет понимать, что нет другого варианта - мы или победим, или нас не будет.

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Кроме того, военный рассказал, что бойцы, которые хорошо себя проявили, продвигаются по карьерной лестнице и проходят обучение.

"У нас практически все младшие офицеры, командиры взводов, командиры рот, - это те ребята, которые выросли от бойца, от сержанта до офицера. У нас такая практика: если боец себя хорошо показывает, назначаем его сержантом, командиром отделения, заместителем командира взвода, главным сержантом взвода, главным сержантом роты. Если он продолжает себя хорошо показывать, у него есть высшее образование, тогда отправляем на курсы и он становится офицером-командиром. Это и другие бойцы видят - что тот человек, который был вместе с ними, стал офицером. К нему и доверия больше", - подытожил Бутенко.

Закон о мобилизации - последние новости

7 февраля Верховная Рада проголосовала в первом чтении за новый законопроект о мобилизации.

Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что этот документ нарушает нормы Конституции, но потом сказал, что замечания урегулируют и призвал проголосовать за него.

Позже стало известно, что к законопроекту от нардепов поступило более четырех тысяч поправок.

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