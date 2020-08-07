Боевик "ДНР" и грабитель: журналист рассказал о задержанном в Беларуси "вагнеровце"

По его словам, он нашел упоминание о мужчине в интернете и позвонил в полицию.

Александр Славянець, журналист из Славянска Донецкой области, рассказал о жителе Максиме Кошмане, который был боевиком «ДНР» и задержан в Беларуси в составе частной военной компании Вагнера.

«Я сначала увидел опубликованный список. Я увидел в нем знакомую фамилию. Славянск — город не очень большой, и этот человек жил где-то в моем районе, это фамилия была у меня на слуху», — отметил Славянець в комментарии НВ.

По его словам, он нашел упоминание о мужчине в интернете и позвонил в полицию.

«Полиция мне сообщила, что он находится в реестре Европола, что он разыскивается по характерным для этих персонажей статьям 260, 258, то есть незаконные вооруженные формирования и участие в террористических организациях. Была еще одна статья — кража, как самостоятельная, так и группой лиц», — добавил Славянець.

Как отметил журналист, позже ему позвонил житель Славянска и сообщил, что Кошман издевался над ним во время задержания боевиками «ДНР».

«Он его запомнил. Говорит: Я запомнил его навсегда. И если Кошмана экстрадируют в Украину, этот человек намерен писать заявление в полицию, чтобы его признали потерпевшим, и к трем статья уголовного кодекса может добавиться еще одна», — отметил Славянець.

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Как сообщал УНИАН, 29 июня в Беларуси задержали российских боевиков из ЧВК «Вагнера», 32 – под Минском и еще одного - на юге страны. Среди них были и те, кто воевал против Украины на Донбассе.

Правоохранительные органы Беларуси сообщили, что им поступила информация о прибытии более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании. При себе каждый россиянин имел небольшую ручную кладь, и на всех - три больших тяжелых чемодана, загрузку которых в транспортное средство осуществляли несколько мужчин.

Беларусь обратилась к украинским властям относительно проверки причастности задержанных к совершению преступлений в Украине.

30 июля Украина начала консультации с Беларусью об экстрадиции боевиков.

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