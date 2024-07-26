По словам дочери языковеда, в последнее время никаких угроз в адрес Фарион не поступало.

Дочь языковеда и общественного деятеля Ирины Фарион София Семчишин будет требовать пожизненного заключения для убийцы ее матери.

Об этом она сказала журналистам. "Но это для него и так мало", - сказала дочь Фарион. "У нас с мужем есть двое детей... Они подрастут и будут спрашивать: папа и мама, вы видели убийцу нашей бабушки? Если я скажу нет - я это себе не прощу", - сказала дочь Фарион.

При этом она добавила, что хотела бы спросить у подозреваемого для чего он убил языковеда. "Я считаю, что это - существо. Существо, которое переписывалось на русском языке", - подчеркнула Семчишин.

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Оценивая то, кто стоит за этим убийством Семчишин отметила, что у нее нет предположений. У нее спросили, почему Москве было выгодно убийство ее матери. "Потому что, язык имеет значение. И пока мы, в Украине, не говорим на украинском полностью, за язык будут убивать как и убивали когда-то всех славных украинцев, о которых она писала все свои научные труды и снимала "Ген украинцев", "Величие личности"... Все что она говорила - это правда", - отметила дочь Фарион.

Задержание подозреваемого в убийстве Фарион

Задержанному вчера в Днепре 18-летнему парню согласовано сообщение о подозрении в умышленном убийстве языковеда и общественного деятеля Ирины Фарион. Прокуроры будут настаивать в суде на избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога.

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