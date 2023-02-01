Теперь беглецу придется отвечать перед судом.

Житель Запорожья пытался сбежать от призыва в Словакию через горы. Молодой человек заблудился и вызвал полицию, чтобы его спасли.

По данным Государственной пограничной службы, 25-летнего уклониста нашли 31 января пограничники Чопского отряда.

"25-летний мужчина надеялся добраться до границы, ориентируясь за навигатором в мобильном телефоне. С железнодорожной станции он направился пешком по проложенному заранее маршруту. Однако вскоре потерял ориентировку и заблудился в горах. В лесу среди гор он провел всю ночь. Мужчина замерз и сильно испугался, когда понял, что ему не удастся выбраться из леса самостоятельно. Поэтому утром, поймав связь, сразу позвонил по телефону на линию "102" и попросил помощи у правоохранителей", - говорится в сообщении.

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Пограничники с собаками нашли беглеца в нескольких километрах от границы. Молодой человек признался, что пытался избежать призыва. Ему оказали необходимую помощь. Сейчас он находится в безопасности. Дальше уклониста ждет суд за попытку незаконного пересечения границы.

"В очередной раз призываем граждан не рисковать здоровьем и жизнью, выбирая незаконные пути. Напомним, что в прошлом году пограничники неоднократно фиксировали случаи гибели мужчин во время попыток незаконного пересечения границы", - подытожили в погранслужбе.

Уклонисты в Украине - что известно

После объявления в Украине мобилизации в связи с полномасштабным вторжением России некоторые мужчины решили избежать призыва благодаря незаконном пересечения границы. Этот план достаточно рисковый, ведь уголовный кодекс предусматривает наказание, а также бывал трагические случаи.

Так, 20 января 2023 года львовские пограничники разоблачили "многодетного отца", который пытался сбежать в Польшу.

Кроме того, на границе с Венгрией задержали беглецов-уклонистов, среди которых был мужчина, изображавший женщину.

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