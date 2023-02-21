Кроме того, растут евроатлантические настроения украинцев, где фиксируются рекордные показатели за всю историю страны.

За время войны доверие к Вооруженным силам Украины выросло с 65% до 97%, к президенту Украины Владимиру Зеленскому – с 36% до 90%.

Об этом свидетельствуют данные комплексного исследования Социологической группы "Рейтинг" на тему, как война изменила украинцев и Украину. Отмечается, что в целом война в Украине способствовала повышению доверия украинских граждан к государственным институтам.

По состоянию на февраль 2023 года 91% опрошенных довольны работой президента и большинство (65%) хотели бы, чтобы он был переизбран на следующий срок, среди них – 70% сказали об этом.

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В то же время работой Верховной Рады больше не довольны (54%), чем довольны (37%). И если бы в ближайшее время проходили выборы, то почти половина искали бы альтернативу среди новых партий (большинство среди старших), в то же время треть – выбирали бы из партий, представленных в парламенте.

Работой Кабинета министров довольны 45%, не довольны - 33%.

Социологи заявили о росте доверия к СМИ, однако основной особенностью военного времени является резкая смена каналов коммуникаций и получения информации гражданами. И если доверие к национальным и местным медиа выросло, то частота потребления их новостного контента – наоборот уменьшилась. Зато наблюдается значительный рост у групп и каналов в мессенджерах (с 11% до 41%), а также в YouTube (с 21% до 29%). Сохранили влияние социальные сети (35%).

Одним из прямых последствий российского вторжения стал рост евроатлантических настроений украинцев, где фиксируются рекордные показатели за всю историю страны. На сегодня 87% поддерживают вступление Украины в Европейский Союз, 86% - в НАТО.

***Исследование проводилось в три этапа: количественный опрос методом CATI 6-7 февраля 2023 (Computer Assisted Telephone Interviewing) – 1 тыс. респондентов онлайн-опроса методом CAWI 10-13 февраля (Сomputer Assisted Web Interviewing) – 600 респондентов и фокус-групповое исследование 4-5 февраля – 26 респондентов.

К опросу привлекалось население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь.

Опрос среди украинцев

В сентябре прошлого года были обнародованы результаты опроса Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива и соцслужбы Центра Разумкова, во время которого социологи выяснили, что ВСУ доверяли 91% респондентов, а президенту-71%. Меньше всего граждане Украины доверяли партиям, судебной системе, чиновникам, коммерческим банкам и парламенту.

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