По состоянию на август положительный баланс доверия имеют: ВСУ, ГСЧС и Нацгвардия.

Больше всего за год баланс доверия украинцев вырос к президенту страны.

Об этом говорится в результатах социологического опроса Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива и соцслужбы Центра Разумкова.

Отмечается, что несмотря на испытания войной и усилие российской пропаганды, доверие украинцев к государственным и социальным институтам только растет.

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"По сравнению с результатами опроса Фонда "Демократические инициативы", полученными в августе 2021 года, по состоянию на август 2022 года среди украинцев вырос баланс доверия ко всем государственным органам и социальным институтам, которые были включены в опрос. Исключение - низкое доверие к политическим партиям", - говорится в сообщении.

Социологи отмечают, что рост общественного доверия свидетельствует о высоком уровне социальной сплоченности граждан.

Так, больше всего за год баланс доверия вырос к президенту Украины (+92%).

Более чем на 50% возрос баланс доверия к ключевым государственным органам, которые сейчас занимаются защитой государства: Министерству внутренних дел (+65%), Национальной гвардии (+64%), Совету национальной безопасности и обороны (+56%), Национальной полиции (+54%), Государственному бюро расследований (+53%), Пограничной службе (+53%), добровольческим отрядам (+52%) и Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (+50%).

По состоянию на август 2022 года самый позитивный баланс доверия имеют: Вооруженные силы Украины (91%), ГСЧС (82%), Нацгвардия (81%), волонтерские организации (77%), пограничная служба (74%), добровольческие отряды (73%) и президент Украины (71%). Меньше же всего доверяют украинцы политическим партиям (-55%), судебной системе (-46%), чиновникам (-46%), коммерческим банкам (-37%) и Верховной Раде (-19%).

"Таким образом, за год (с августа 2021 года по август 2022 года) топ-3 государственных органов и социальных институтов по балансу доверия изменился следующим образом: ВСУ сохранили свои позиции; ГСЧС и Национальная гвардия потеснили волонтерские организации и церковь; тройка аутсайдеров осталась неизменной", - говорится в результатах исследования.

Также отмечается, что среди респондентов, которые доверяют президенту, более 90% уверены в победе Украины в войне. "Те же, кто не доверяют президенту, реже верят в победу Украины. Однако большинство таких респондентов (64%) тоже считает, что Украина одержит победу в войне", - отмечают социологи.

*** Опрос методом face-to-face проводился с 5 по 12 августа в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской, Черновицкой областях и городе Киеве (в Запорожской, Николаевской, Харьковской областях - только на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия).

Опрос проводился в 112 населенных пунктах (57 городских и 55 сельских) по стратифицированной многоступенчатой выборке с применением случайного отбора на первых этапах формирования выборки и квотного метода отбора респондентов на заключительном этапе (когда осуществлялся отбор респондентов по поло-возрастным квотам).

Структура выборочной совокупности воссоздает демографическую структуру взрослого населения территорий, на которых проводился опрос, по состоянию на начало года (по возрасту, полу, типу поселения).

Опрошено 2 тыс. 24 респондента в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Вместе с тем, дополнительные систематические отклонения выборки могут быть обусловлены последствиями российской агрессии, в частности, вынужденной эвакуацией миллионов граждан.

Ранее сообщалось, что большинство населения Словакии хочет победы России в войне против Украины.

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