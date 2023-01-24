В то же время, почти треть скорее негативно относится к такой возможности, а 15% ответили, что им безразлично

Почти половина опрошенных украинских граждан положительно относится к возможности приглашения политическими партиями ветеранов российско-украинской войны к участию в избирательных кампаниях.

Об этом свидетельствуют результаты опрос, проведенного Социологической группой "Рейтинг" по инициативе "Украинского ветеранского фонда" Министерства по делам ветеранов Украины 14-16 января 2023 года. В частности, у респондентов спросили, как они относятся к тому, что разные политические силы могут приглашать баллотироваться ветеранов на выборах.

Да, почти половина опрошенных скорее положительно относится к такой возможности (так ответили 47%). Зато треть скорее негативно относится к вовлечению политиками ветеранов в выборы (так ответили (32%). В то же время 15% ответили, что им безразлично. Еще 6% затруднились ответить.

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Как отмечают социологи, тех, кто негативно относится к такой возможности, больше всего среди жителей запада и центра, лиц младшего и среднего возраста, обеспеченных респондентов, а также близких тех, кто воевал в АТО и тех, кто воевал и воюет сейчас.

При этом 47% опрошенных отметили, что среди их близких и родных есть те, кто принимал участие в военных действиях на территории Украины, с 2014 по 2021 годы. 63% имеют среди близких тех, кто воевал или воюет на фронте, начиная с 24 февраля 2022 года.

Как отмечают социологи, по сравнению с опросом в августе выросло число тех, чьи близкие сегодня воюют на фронте.

Кроме того, в обществе в дальнейшем фиксируются самые высокие показатели доверия к военным: 95% доверяют военным Вооруженных сил Украины, 93% - ветеранам нынешней войны и 95% – ветеранам АТО (ООС) 2014-2021 годов. В частности, независимо от региона и возраста абсолютное большинство доверяет этим категориям населения.

Вместе с тем, говоря об основных признаках образа ветеранов российско-украинской войны, половина опрошенных представляют их как лиц среднего возраста, и тех, кто служит сегодня в ВСУ. Респонденты не видят гендерной разницы в понятии "ветеран" - абсолютное большинство (87%) убеждены, что такими могут быть представители обоих полов. Зато такой признак как инвалидность не является определяющим для понятия "ветеран": 41% затруднились, когда должны были определиться с ответом на этот вопрос, 30% представляют "ветерана" как скорее здорового человека, 29% – именно как человека с инвалидностью.

Как выяснили социологи, конфликты в семье, отсутствие работы и злоупотребление алкоголем, или наркотиками - это ключевые проблемы, с которыми могут столкнуться с высокой вероятностью ветераны российско-украинской войны после возвращения домой. В частности, так считают более половины опрошенных. Относительно рисков самоубийств и нарушения законов подавляющее большинство (не менее двух третей) считают это маловероятным для ветеранов.

По сравнению с опросом в августе, увеличилось количество тех, кто видит риски возникновения конфликтов в семьях и злоупотребления алкоголем, или наркотиками. Вместе с тем более остро наличие проблемы в семье, злоупотребление алкоголем или наркотиками испытывают близкие ветеранов АТО, которые воевали и воюют сейчас. По безработице - близкие тех, кто уже не воюют. О рисках возникновения конфликтов в семье и отсутствии работы для ветеранов чаще говорили женщины. О рисках алкоголизма, наркомании или нарушении законов – мужчины.

Как проводился опрос

Оно проводилось среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Результаты взвешены с использованием актуальных данных Государственной службы статистики Украины. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 1000 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.

Доверие к ВСУ

Согласно октябрьскому опросу КМИС, абсолютное большинство опрошенных граждан Украины поддерживает продолжение вооруженной борьбы несмотря на российские ракетные удары.

Как сообщал УНИАН, в ноябре проходил один опрос относительно войны. 97% уверена, что ВСУ смогут защитить Украину от российских оккупантов. В то же время, по состоянию на конец 2022 года более 82% опрошенных считают, что дела в Украине идут в правильном направлении, только 7% - в неправильном.

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