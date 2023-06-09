С теоретическим экзаменом с первого раза справились лишь 23% претендентов.

По итогам первой недели пилотного проекта со сдачей экзаменов на водительское удостоверение, лишь четверть кандидатов смогли с первого раза пройти теоретическое тестирование и около трети - практическое.

Об этом сообщает пресс-служба Главного сервисного центра МВД. "Успешность сдачи теоретического экзамена с первого раза составляет 23%. Успешность сдачи практического экзамена с первого раза составляет 36%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с 1 по 7 июня новую систему экзаменов испытали 2524 раза. Эта статистика учитывает тесты для свих категорий транспортных средств.

Видео дня

Сдача экзаменов на водительские права

1 июня во Львовской, Киевской, Винницкой и Одесской областях начал действовать пилотный проект по обеспечению прозрачной сдачи экзаменов в сервисных центрах МВД.

В классах для сдачи теориетического экзамена, а также в автомобилях сервисных центров МВД для сдачи практического экзамена, теперь установлено больше камер наблюдения, которые не оставляют слепых зон.

Вас также могут заинтересовать новости: