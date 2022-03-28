Проблем даже с просроченными удостоверениями водителя быть не должно.

Действие водительских удостоверений со сроком действия автоматически продлено на время войны и период после ее окончания.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов во время информационного телемарафона.

"Есть водительские удостоверения бессрочные, старого образца, а есть водительские удостоверения со сроком действия. Сейчас до окончания военного времени и еще некоторое время после этого не будет проблем со сроком действия этих водительских удостоверений. Достаточно много украинцев остались за границей, мы делали специальное разъяснение, этот вопрос снят. По крайней мере он должен быть снят, потому что условный француз, немец или венгр, который проверяет документ, не может знать всех нюансов украинского законодательства, здесь работают консульские службы", - рассказал чиновник.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году в ноябре у украинцев появилась возможность получить водительское удостоверение, заказанное онлайн, по почте. Оформить доставку можно в Электронном кабинете водителя, а получить - в любом отделении "Укрпочты".

А с 29 декабря прошлого года в Украине в удостоверениях водителя появилась новая отметка.

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