Кандидатов в водители ждут более строгие правила сдачи экзаменов: по словам заместителя начальника Центра по вопросам внедрения цифровых инноваций Главного сервисного центра МВД Александра Погорелого, в ведомстве хотят создать для людей такие прозрачные условия, чтобы "получить водительское удостоверение возможно было только исключительно, когда ты имеешь знания и соответствующие навыки".

Первый момент, о котором хочется сказать, что это - позитив в попытке устранить коррупционную составляющую во время сдачи экзаменов. Ведь не единичны случаи, когда экзамены невозможно было сдать без того, чтобы не заплатить инструктору, даже если водитель прекрасно знает теорию и нормально показал себя на практической части. Прежде всего коррупция в автошколах происходит во время практической части экзамена.

С другой стороны, проводить видеосъемку во время движения в Украине запрещено еще с марта 2022 года решениями ОВА. То есть предлагается проводить съемку экзамена с разных сторон, но как это будет совпадать с предотвращением угроз национальной безопасности? Как должны проходить маршруты, сколько времени будет занимать их согласование с военными администрациями? Не будет ли дискриминацией запрет обычным водителям на видеорегистраторы, но их разрешение для автошкол?

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Также следует сказать, что нововведения могут осложнить жизнь тем, кто хочет получить водительское удостоверение. Ведь постоянный видеонаблюдение несет за собой дополнительные риски, направленные на ухудшение нервного состояния водителя-ученика, который в критической ситуации будет думать, в первую очередь, не о дороге, а о направленных на него камерах. В качестве примера, можно вспомнить экзамены ВНО, на которых ученики от стресса из-за необходимости проходить через металлоискатели и наличие камер теряли сознание.

Нужно усложнять не правила сдачи экзаменов, а следить за неотвратимостью ответственности

Кроме того, это совсем не решит проблему с теми, у кого хватает средств просто купить пластиковую карточку: без стресса в виде изучения теории и сдачи экзаменов. Более того, усложненная процедура экзаменов не поможет обеспечить безопасность на дорогах, снизить количество ДТП (а именно это, вероятно, имеет целью такое нововведение).

Бесспорно, нарушать правила дорожного года в автошколах не учат, это вполне сознательный выбор водителя с низкими моральными качествами. Однако, по моему мнению, все же нужно усложнять не правила сдачи экзаменов, а следить за неотвратимостью ответственности, особенно для детей состоятельных родителей, бизнесменов, должностных лиц со связями и депутатов на дорогах. И такие мнения неединичны, например, в апреле парламентарии предложили усилить ответственность за управление транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения (законопроект №9076). В пояснительной записке указано, что основными причинами ДТП с пострадавшими в прошлом году были: превышение безопасной скорости, нарушение правил маневрирования, нарушение правил проезда перекрестков, нарушение правил проезда пешеходных переходов, несоблюдение дистанции, выезд на полосу встречного движения, в том числе управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, которые привели к 91 погибшим и 1031 травмированным.

В Украине система наложения штрафов несовершенна и не зависит от дохода, как, например, в Финляндии. А 17 тысяч гривень для состоятельных нарушителей – это почти мотивация нарушать снова, потому что серьезного удара по счетам это не повлечет.

Следовательно, конечно, безопасность на дорогах должна быть приоритетом, но этого можно достичь, скорее, путем усиления ответственности за вождение в нетрезвом состоянии, во время опасного вождения, так называемого стритрейсинга, или значительного превышения скорости. При этом, ответственность должна быть реальной, а не только прописанной на бумаге. Чтобы ни у одного водителя не было чувства безнаказанности, что мотивирует его к новым нарушениям, словно суд не вынесет справедливое решение из-за коррупционной составляющей.

Игорь Ясько, управляющий партнер ЮК Winner