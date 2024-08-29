Залог внесен в полном объеме - более 30 млн грн.

За главу Антимонопольного комитута Павла Кириленко, которого подозревают в незаконном обогащении на 56,2 млн грн и недостоверном декларировании, внесен залог. Это УНИАН подтвердила руководитель отдела коммуникаций в Высшем антикоррупционном суде Олеся Чемерис.

"Внесли залог вчера (28 августа - УНИАН), в полном объеме", - сказала она.

Как сообщал УНИАН, речь идет о действующем главе АМКУ Павле Кириленко.

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Дело Кириленко - что известно

28 августа следственный судья Высшего антикоррупционного суда применил к Кириленко меру пресечения в виде залога в размере 30 280 000 грн.

В случае внесения залога на подозреваемого возлагаются обязанности: по первому требованию прибывать к детективу, прокурору и суду, не покидать пределы Киева без разрешения, сообщать об изменении своего места жительства и места работы; воздерживаться от общения с лицами, указанными в постановлении суда; сдать на хранение загранпаспорт, носить электронное средство контроля.

По официальной информации ВАКС, Кириленко подозревают в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ст. 368-5 (незаконное обогащение) и ч. 2 ст. 366-2 (декларирование недостоверной информации) УК Украины.

Ранее СМИ сообщали, что на заседании 15 августа прокуроры просили суд отправить Кириленко под стражу с возможностью залога в 120 млн грн.

По словам Кириленко, он продолжает выполнять свои обязанности на посту главы АМКУ, его не отстранили от работы.

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