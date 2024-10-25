Языковыми инспекторами-волонтерами согласились стать 40 человек.

В Ивано-Франковске с понедельника, 28 октября, начнут работу языковые инспекторы. Об этом в эфире Галичина TV заявил мэр города Руслан Марцинкив.

Он отметил, что 24 октября встретился с более 40 участниками проекта. Это преимущественно молодежь и люди среднего возраста.

Марцинкив рассказал, что они будут действовать на общественных началах в рамках законодательства и принимать меры вместе с муниципальной инспекцией, а при необходимости обращаться в правоохранительные органы.

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"В случае значительных злоупотреблений в сфере бытового обслуживания, предусмотрены соответствующие административные реагирования", - сказал он.

По его словам, главная функция этих волонтеров - просветительская.

"Это больше общение, реагирование и популяризация украинского языка", - отметил Марцинкив.

Городской голова подчеркнул, что к этой инициативе еще можно присоединиться.

Согласно содержанию анкеты, которую предлагают заполнить кандидатам в языковые волонтеры, они будут раздавать информационные листовки, сообщать о графике курсов украинского языка, следить за соблюдением языкового закона, проверять торговые центры и другие заведения в сфере обслуживания на наличие украиноязычных ценников и информации о товарах, а также обслуживание исключительно на государственном языке.

Мэр добавил, что средства из местного бюджета на этот проект тратиться не будут.

Идея с привлечением языковых инспекторов в Ивано-Франковске - подробности

В сентябре мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил, что в городе появятся языковые инспекторы, которые будут противодействовать распространению русского языка. Такое заявление прозвучало после его встречи с уполномоченным по защите государственного языка Тарасом Кременем.

Марцинкив отметил, что в городе стало больше людей, которые общаются на русском. По его словам, именно поэтому введут указанную инициативу, которую продвигает общественность.

Кремень, комментируя эту идею, заявил, что термин языковые инспекторы - это выдумка российской пропаганды. В Украине их никогда не было и не будет, заверил он. По его словам, название этой инициативы - это ответственность мэра Ивано-Франковска.

Марцинкив пояснил, что основной задачей языковых инспекторов будет популяризация украинского языка и контроль за соблюдением языкового законодательства, они не будут наказывать за его нарушение. Эта инициатива будет действовать на общественных началах.

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