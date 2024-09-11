По словам Тараса Кременя, термин языковые инспекторы - это выдумка российской пропаганды.

В Украине никогда не было и не будет никаких языковых инспекторов. Так на заявление мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива о том, что в городе должны заработать языковые инспекторы для противодействия распространению русского языка, в эфире телеканала Киев отреагировал уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.

Как известно, скандальное заявление городского головы о возможном появлении языковых инспекторов появилось после его встречи с Кременем.

"Хочу предостеречь от одной большой опасности - в Украине никогда не было и не будет никаких языковых инспекторов. Это чистой воды выдумка российской пропаганды, которая с 2019 года, с тех пор как вступил в силу языковой закон, начала активно использовать так называемые семантические извращения, которыми они обзывали наше учреждение, называя меня "шпрехен-фюрером", а представителей уполномоченного - языковыми инспекторами, карателями. Это одна из составляющих информационного поля со стороны российской пропаганды. Поэтому, как господин Марцинкив назовет эти рабочие группы - языковой инспекцией, или любым другим способом - как глава Ивано-Франковской городской тергромады он должен быть ответственным за такие публичные заявления", - отметил уполномоченный.

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Кроме того, чиновник рассказал, что во время встречи с Марцинкивым они пришли к согласию о необходимости утверждения в городе языковой программы, а также поработать над тем, чтобы бороться с засильем двуязычия, которое сейчас присутствует в Ивано-Франковске и в целом в области.

"К сожалению, на территории региона нет языковых программ, кроме областной. И поэтому мы говорили о том, что где, как не на родине великих украинских писателей, творческих личностей, борцов за украинскую независимость, предложить лучшие условия для освоения украинского языка", - отметил Кремень.

По его словам, в Ивано-Франковске, как и в Киеве, Одессе, Харькове, есть много вывесок на негосударственном языке. Это касается названий молодежных пространств, кафе, других учреждений, которые действуют в сфере обслуживания.

Кремень заявил, что на встрече с Марцинкивым речь шла о том, что проверками на предмет соблюдения языкового законодательства могут заниматься соответствующие департаменты и подразделения Ивано-Франковского горсовета.

"Они могут создать рабочие группы и проверить на соблюдение языкового закона вывески, объявления, деятельность учреждений образования, сферы обслуживания, транспорта, здравоохранения и подготовить соответствующие предписания, в которых будет предложено устранить такие нарушения", - сказал чиновник.

Он также добавил, что языковая программа в Ивано-Франковске должна появиться до 27 октября.

Заявление мэра Франковска о вероятном появлении языковых инспекторов в городе

Недавно мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил, что в городе могут появиться языковые инспекторы, которые будут противодействовать распространению русского языка. Такое заявление прозвучало после его встречи с уполномоченным по защите государственного языка Тарасом Кременем.

Он отметил, что в городе стало больше людей, общающихся на русском. По его словам, именно поэтому введут указанную инициативу, которую продвигает общественность.

Марцинкив не уточнил, почему в городе распространяется русский язык. Возможно, мэр имел в виду переселенцев. Раскрывать детали указанного нововведения он не стал, пообещав обнародовать их позже.

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