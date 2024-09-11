Городской голова поделился, как будут работать языковые инспекторы в Ивано-Франковске.

Основной задачей общественных инспекторов в Ивано-Франковске будет популяризация украинского языка и контроль за соблюдением языкового законодательства, они не будут наказывать за его нарушение. Об этом в эфире "Говорит большой Львов" заявил мэр города Руслан Марцинкив.

По словам мэра, это инициатива на общественных началах - любой может согласиться быть языковым инспектором, чтобы популяризировать курсы украинского языка в городском транспорте, на улицах, местах общественного питания, следить за соблюдением законодательства.

Марцинкив ожидает, что общественных инспекторов будет не менее сотни.

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Он отметил, что, хотя положение этой инициативы еще не утвердили на исполнительном комитете, уже есть около 50 человек, согласившихся быть общественными инспекторами.

Отвечая на вопрос, будут ли такие инспекторы иметь право наказывать, применять санкции в отношении тех, кто показательно будет провоцировать на русском языке, мэр сказал: "Будем действовать в рамках законодательства. С инспекторами проведут соответствующее обучение... В случае проявления агрессии со стороны людей, инспекторы будут вызывать полицию".

Городской голова добавил, что инспекторы будут толерантно делать замечания на улицах, просить разговаривать на украинском языке.

"Если таким людям трудно это делать, их будут приглашать пройти курсы. Хотя это странно звучит - обучать украинцев украинскому языку, но таковы сегодня обстоятельства", - отметил Марцинкив.

Он считает, что в разумных пределах нужно более агрессивно проводить украинизацию для того, чтобы люди поняли - враг начал войну с целью защиты русскоязычных.

Языковые инспекторы в Ивано-Франковске: что известно об инициативе

На днях мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил, что в городе появятся языковые инспекторы, которые будут противодействовать распространению русского языка. Такое заявление прозвучало после его встречи с уполномоченным по защите государственного языка Тарасом Кременем.

Марцинкив отметил, что в городе стало больше людей, которые общаются на русском. По его словам, именно поэтому введут указанную инициативу, которую продвигает общественность.

Кремень, комментируя эту идею, заявил, что термин языковые инспекторы - это выдумка российской пропаганды. В Украине их никогда не было и не будет, заверил он. По его словам, название этой инициативы - это ответственность мэра Ивано-Франковска.

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