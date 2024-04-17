В официальном парламентском издании "Голос Украины" опубликовали закон о мобилизации.

Парламентское издание "Голос Украины" опубликовало принятый недавно закон о мобилизации.

Текст закона опубликован на сайте "Голоса Украины". Речь идет о Законе Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и военного учета" (№ 3633-IX).

Этот закон вступает в силу через один месяц со дня, следующего за днем его опубликования, кроме некоторых отдельных положений.

Закон о мобилизации в Украине - последние новости

11 апреля Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект о мобилизации №10449.

Перед этим народные депутаты проголосовали, в частности за изъятие из законопроекта нормы о демобилизации, которая была в первом чтении. Она предусматривала увольнение со службы военных, которые в целом отслужили 36 месяцев во время действия военного положения.

15 апреля закон был возвращен с подписью председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука, а 16 апреля закон о мобилизации подписал президент Владимир Зеленский.

В свою очередь Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что "это лучший вариант, на который мы могли надеяться".

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