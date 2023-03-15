В Кремле решили выставить своих подчиненных-церковнослужителей-в роли жертвы и использовать данную тему для нагнетания ситуации.

В Совете нацбезопасности и обороны разъяснили цель распространенного сегодня священниками Украинской православной церкви (Московского патриархата) видеообращение по Киево-Печерской Лавре. Отмечается, что видео-очередная манипуляция Кремля.

"Бывший настоятель Киево-Печерской Лавры митрополит Павел (Лебедь - УНИАН) и "братия" записали видеообращение к президенту Украины относительно их выселения из святыни. Эту тему подхватили пророссийские СМИ и преподносят ее под видом гонения канонической православной церкви. Сделано все так, что аудитория должна самостоятельно прийти к выводу, будто "священная война" неизбежна", - отмечается в сообщении Центра противодействия дезифнормации при СНБО.

При этом обращается внимание, что ранее скандальный проповедник запустил фейк относительно крестов на Трапезном храме Лавры, которые, по словам Лебедя, потемнели якобы "из-за богослужения горе-украинцев", имея в виду Православную Церковь Украины.

Видео дня

"Таким образом видим, что Кремль умело манипулирует темой церкви, выставляя своих подчиненных в роли жертвы. А также использует данную тему для нагнетания ситуации и увеличения аудитории сторонников, которые пойдут "спасать" православных украинцев", - отмечают в СНБО.

Выселение УПЦ МП из Киево-Печерской Лавры - что известно

10 марта на сайте Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" появилось сообщение, что Свято-Успенский монастырь Украинской православной церкви Московского патриархата предупредили о расторжение договора аренды помещений Лавры с 29 марта 2023 года.

Договор между Национальным заповедником "Киево-Печерская лавра" и Свято-Успенской Киево-Печерской лаврой (мужской монастырь) Украинской православной церкви был заключен 19 июля 2013 года.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, комментируя предупреждение о расторжении договора, отметил, что это касается всех помещений, которые арендует УПЦ (МП) в Лавре.

По его словам, такое предупреждение обосновано выводами межведомственной рабочей группы, которая во время своей работы установила нарушение монастырем условий договора по использованию государственного имущества. Основание-зафиксированы нарушения условий пользования государственным имуществом, отметил министр.

Сегодня, 15 марта, в соцсетях распространено записанное священнослужителями УПЦ МП, которые должны покинуть территорию Киево-Печерской лавры, видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором просят защитить их монастырь в Лавре.

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