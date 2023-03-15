По его словам, духовенство и прихожане молились за президента Зеленского еще до выборов.

Один из священников УПЦ Московского патриархата заявил, что якобы напророчил президентство Владимиру Зеленскому еще до выборов.

В видеообращении Попов на фоне новостей о выселении Попов УПЦ МП из Киево-Печерской Лавры священник признался, что победу Зеленского на выборах ему якобы "открыл Бог". После этого он с прихожанами якобы молился за нового президента.

"В этой обители я молился и просил Бога, чтобы Господь открыл мне, кто станет новым президентом. Мне Господь открыл, что будет президентом Владимир Зеленский. Я позвонил его другу Михаилу - это еще не было выборов - и говорю: "Можешь его поздравить. Владимир будет президентом". Затем Михаил сказал мне: "Владимир сказал в радости: "Если меня выберут, я даже покрещусь". Я всем это рассказал. Все братья монастыря, прихожане, все молились, чтобы Владимир Зеленский стал президентом", - сказал священник УПЦ МП, добавив, за Зеленского молились, "чтобы он нашу Лавру не обежал".

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УМП МП окончательно выселяют из Лавры: что известно

УПЦ МП должен освободить все помещения Киево-Печерской лавры до 29 марта и передать все государственное имущество. Договор аренды помещений и территорий расторгнут после найденных комиссией нарушений.

Московский патриархат отказывается покидать здания, поскольку не видит "юридических оснований" такого решения администрации заповедника.

В Минкульте отметили, что покинуть территорию Лавры придется всем духовным лицам, попавшим под санкции СНБО. А это, в том числе, митрополит Павел.

Сегодня священники УПЦ МП обнародовали обращение к Зеленскому с просьбой не выдворять их из Лавры. В этом видео попы МП вспоминают, как молились за президентство Зеленского, поэтому просят "не обижать Лавру".

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