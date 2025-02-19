Главная беда - это вывоз детей за границу.

Еще около 7% украинцев могут покинуть Украину после того, как будут сняты ограничения на выезд за границу. Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал руководитель социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович.

По его словам, во время социологических опросов около 7% украинцев декларируют желание переехать за границу в ближайшем будущем. Среди молодежи таких вдвое больше - 15%. Социолог предполагает, что на самом деле желающих может быть даже больше, но не все готовы говорить об этом открыто.

Впрочем желание выехать за границу еще не означает, что человек действительно поедет, намекает Антипович.

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"Какая-то часть мужчин уедет, но те, кто хотели убежать от мобилизации, они уже это сделали. Те, кто могли. Те, кто не смогли или не хотели, они максимум поедут к своим женам и детям, которые находятся за границей. Поэтому какой-то отток населения при открытии границ возможен, но он не является уж таким критическим. Особенно при тех миллионах украинцев, которые уже выехали за границу", - говорит социолог.

Вместе с тем наибольшую опасность Антипович видит в массовом вывозе детей из страны.

"Детей очень много выезжает. Многие семьи прикрывают свое собственное желание выехать за границу мыслью о детях. "Я хочу, чтобы мой ребенок жил в спокойном обществе, в мире, имел перспективы, материальное обеспечение, поэтому я хочу его вывезти за границу. А поскольку ребенок у меня еще маленький, то я тоже с ним поеду". То есть свое собственное желание мигрировать украинцы прикрывают детьми", - пояснил он.

Также социолог отмечает, что молодежь в целом более склонна к выезду за границу из-за своей большей мобильности и желания избавиться от ограничений.

"Молодежь ... действительно хотела бы несколько иной жизни с меньшими ограничениями. А война несет большие ограничения. И это не только о комендантском часе, это и о внутренней морали: не праздновать, не петь песни, не ходить на дискотеки, не тратить средства на лишнее. А молодежь хочет отдыха, развлечений, легкости бытия. Это характерно для молодого возраста. Можно ли за это осуждать молодежь? Да, наверное, нет", - отметил Антипович.

Демографическая ситуация в Украине

Как писал УНИАН, по подсчетам демографов, на подконтрольных Украине территориях проживает около 29-30 миллионов человек. Еще до 5 миллионов остаются на оккупированных землях.

Опросы свидетельствуют, что каждый второй украинец ожидает дальнейшего ухудшения ситуации в стране. Поэтому большинство украинских беженцев не планируют возвращаться домой, а наоборот ищут более стабильные страны для того, чтобы остаться там навсегда.

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