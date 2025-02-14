С начала полномасштабного вторжения возросло количество граждан, которые считают, что дела развиваются в неправильном направлении.

38% украинцев считают, что дела в стране развиваются в правильном направлении, а 46% уверены, что дела развиваются в неправильном направлении.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провел Киевский международный институт социологии (КМИС) в течение 2-6 февраля.

Социологи напомнили, что в начале полномасштабного вторжения 68% респондентов считали, что дела в целом развиваются в правильном направлении, а считали направление неправильным - 16% опрошенных.

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Далее, как отмечается, доля тех, кто говорил о правильном направлении, постепенно снижалась и одновременно росла доля тех, кто говорил о неправильном направлении (некоторый рост в апреле 2024 года, возможно, связан с тем, что опрос был проведен после одобрения США помощи Украине после длительной задержки).

"По состоянию на начало февраля 2025 года 38% считали, что дела развиваются в правильном направлении, а 46% считали, что дела развиваются в неправильном направлении", - говорится в сообщении.

Опрос проведен методом телефонных интервью (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием) во всех регионах Украины (подконтрольная правительству Украины территория). Было опрошено 1000 респондентов в возрасте 18 лет и старше.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% для показателей, близких к 25%, 2,5% - для показателей, близких к 10%, 1,8% - для показателей, близких к 5%.

Что пугает украинцев больше усиления обстрелов

Как сообщал УНИАН, треть опрошенных граждан считают инфляцию и экономический кризис основными угрозами, которые могут ожидать Украину в течение следующего года (33% и 32% соответственно). Военные риски - усиление обстрелов и дальнейшая оккупация украинских территорий - беспокоят 27% и 25% украинцев соответственно.

Также 18% респондентов считают угрозой демографический кризис, 17% - прекращение поддержки от иностранных партнеров. 16% опрошенных граждан опасаются возвращения отключений света и теплоснабжения, чуть меньше (14%) считают одной из главных проблем политический кризис.

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