Украинцы начали переезжать в страны, где хотят остаться навсегда, - эксперт

Эксперт отметил, что 70% украинцев, которые выехали за границу, скорее всего, останутся, если не изменятся условия пребывания.

В Украине уже три года продолжается полномасштабное вторжение Российской Федерации, что заставило многих украинцев спасаться в соседних странах. Ввиду отсутствия оптимистических тенденций по завершению войны, граждане нашей страны понимают, что им возможно придется остаться в Европе на более долгий период, а то и на всегда.

Какие страны ЕС наиболее привлекательны для украинцев и почему - УНИАН расспросил у президента Всеукраинской Ассоциации компаний по международному трудоустройству Василия Воскобойника.

- Правда ли, что украинцы массово покидают Польшу? Куда украинцы уезжают из Польши?

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По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, по состоянию на 2 февраля 2023 года в Польшу прибыло 1 миллион 563 тысячи 386 человек, в Германию - 1 миллион 55 тысяч 323 человека, а в Чехию - 486 тысяч 133 человека.

В феврале этого года был опубликован отчет Евростата, согласно которому на конец 2024 года в Германии проживали 1 млн 140 тысяч граждан Украины, получивших статус временной защиты, а в Польше таких украинцев насчитали 983 тысячи 880 человек. То есть количество граждан нашей страны, которые находились в Польше, сократилось почти на 600 тысяч человек, а в Германии немного выросло. В Чехии также стало меньше наших земляков - их количество сократилось до 379 тысяч человек.

Можно сказать, что для украинцев Германия становится более интересной. Но нельзя утверждать, что начался массовый выезд граждан Украины из Польши.

Сокращение количества украинцев в Польше почти на 600 тысяч человек было обусловлено, с одной стороны, действительно тем, что люди поехали, к примеру, в Германию, но, я считаю, что большая часть из этого количества граждан, скорее всего, вернулась обратно в Украину после того, как боевые действия сконцентрировались на востоке и юге нашей территории.

- Почему украинцев не устраивает Польша - это вопрос денег, то есть маленькая помощь, или проблема с работой, или что-то другое?

Изменение количества украинцев в Польше свидетельствует о том, что, с одной стороны, наши земляки за рубежом, понимая, что скоро начнется четвертый год полномасштабной войны в Украине против РФ, начинают выбирать страну, в которой они бы хотели остаться или на длительный срок, или навсегда. Украинцы пытаются попасть в ту страну, где они видят как свое будущее, так и будущее своих детей. Понятно, что из всех европейских стран этим двум критериям больше всего соответствует именно Германия.

В Германии лучший уровень социальной защиты, чем в Польше. В Германии украинцы могут получить деньги на содержание детей, пособие по безработице. Там семья может жить в квартире, которую ей предоставит немецкое правительство, платить только за "коммуналку" и получать пособие по безработице и пособие на содержание детей. Некоторые семьи выбирают такой путь - не работать, поскольку они и так получают деньги.

Информация о выгодах жизни в Германии широко расходится среди украинских беженцев, и те, кто находятся в Польше, принимают для себя решение: или оставаться там, или же ехать в Германию, где можно жить более комфортно и меньше тратить свои физические силы.

Польша была и будет страной, которая наиболее привлекательна для украинцев с низкой квалификацией, которые хотят поехать за границу и заработать деньги. Такая ситуация сложилась, поскольку в Польше очень простая процедура трудоустройства, и гражданам Украины понятен польский язык. В Польше украинцам, которые не имеют квалификации, гораздо легче найти работу, чем в Германии.

Структура польского рынка труда предполагает привлечение большого количества людей без квалификации - в Польше много работы, в том числе на складах, на конвейерах, на заводах. А Германия всегда делала ставку именно на квалифицированный персонал, и там есть три отрасли в которых обычно нужны специалисты - это автостроение, станкостроение и фармакология. Немцы скрупулезны, и им важно, чтобы человек был квалифицирован и знал немецкий язык. Всех украинцев, которые приезжали в Германию, обязывали изучать язык, ходить на курсы немецкого.

Поэтому и в будущем украинцы будут рассматривать Польшу как страну, в которую можно поехать, поработать там и за ограниченный период времени достаточно быстро заработать достойные и интересные для них деньги. И в Польше остаются работать некоторые наши земляки, поскольку их устраивает фактически отсутствие языкового барьера, и поэтому им легче адаптироваться.

- Сколько украинцев возвращаются домой из Польши?

На этот вопрос сложно ответить, поскольку мы даже точно не знаем, сколько украинцев сейчас живет в Украине. У нас перепись населения последний раз проводили в 2001 году.

С одной стороны, можно обратиться в Государственную миграционную службу Украины и получить от нее информацию, сколько украинцев пересекает границу в одну сторону и в другую, и сделать для себя неправильный вывод относительно того, какое большое количество граждан вернулось, поскольку мы не знаем мотивов приезда людей на Родину.

Нужно смотреть не только на цифры, а на то, что происходит после приезда человека, а такой информации нет вообще ни у кого, поскольку такие исследования не проводит, в том числе даже Институт демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАН Украины.

В то же время стоит обратить внимание на данные от Национального банка Украины, которые указаны в инфляционном отчете, опубликованном в конце январе этого года. В документе говорится, что в течение 2024 года из Украины выехали 400 тысяч человек.

Нет смысла говорить о каком-то массовом возвращении украинцев на родину до момента окончания военных действий и открытия границ для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, которые могут проходить военную службу.

Как только будет отменено действие военного положения, и границы откроют, с одной стороны, могут возвращаться те люди, которые сейчас находятся заграницей, а с другой - мы окажемся в ситуации, когда начнется новая волна трудовой миграции. Украинцы поедут или к своим семьям, которые уже ассимилировались на Западе, или отправятся на заработки, чтобы содержать семьи, которые остались на родине. Это будет новая потеря Украиной рабочих рук, и уедут за границу примерно от 1 до 2 миллионов человек.

- Сколько украинцев потенциально могут вернуться после войны?

В Украину вернутся все те, кто не смог адаптироваться заграницей - не выучил язык, не повысил квалификацию, не пересилил свою лень и не закрепился в другой стране.

С каждым днем уменьшается вероятность того, что те украинцы, которые находятся в Германии, выучат язык, найдут себе высокооплачиваемую работу, вернутся на Родину. Тем более, что в прошлом году Германия существенно упростила условия получения своего гражданства: теперь, чтобы претендовать на него, в стране нужно прожить 5 лет и более, а не 8, как было раньше. Этот срок еще короче для тех, кто занимается общественной деятельностью или социальной активностью - всего 3 года.

Украина выходит на 4 год войны, и фактически уже в этом году среди украинцев, которые выехали в Германию после начала широкомасштабного наступления РФ, появятся лица, которые близки к получению немецкого гражданства, которое является ключом к обеспеченной старости.

Я считаю, что скорее всего, в Украину вернутся лишь 30% граждан, которые сейчас находятся за рубежом.

- Сколько украинцев могут навсегда остаться заграницей?

70% украинцев, которые выехали за границу, скорее всего, останутся, если не изменятся условия пребывания. Украинцы за рубежом могут выступать представителями нашей страны в Европе, и это будет более активно влиять на наши евроинтеграционные процессы. Я очень надеюсь, что те люди, которые будут работать в Европе, которые построят свою карьеру и будут хорошо зарабатывать, после войны начнут вкладывать средства в Украину.

Главное, чтобы в нашей стране создали стимулы для того, чтобы наши земляки, даже если они получат гражданство Польши, Германии, Чехии или любой другой европейской страны, все равно поддерживали связь с Родиной. Если их средства будут инвестироваться в Украину, то много мы не потеряем. Главное, что должно быть, - это активное сотрудничество государства с украинцами, которые находятся заграницей, и создание условий для развития государства.

Если мы выберем для себя путь создания страны свободных людей, где есть свобода слова, выбора, передвижения, предпринимательской деятельности, у нас появится шанс, что цифра в 70% будет сокращаться - люди начнут возвращаться.