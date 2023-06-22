Минздрав настоятельно рекомендует не употреблять калий йодид для "профилактики".

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовится к террористическому акту на ЗАЭС с выбросом радиации. На этом фоне Министерство здравоохранения призвало сохранять спокойствие.

"Первое правило безопасности в любой чрезвычайной ситуации – сохранять спокойствие. То же самое относится и к ситуациям, которые еще не произошли. Паника и страх – это именно то, чего жаждет враг. Сегодня в своем выступлении Президент Зеленский не сказал ничего нового. Россия – это страна-террорист, от которой, как и от обезьяны с гранатой, можно ожидать всего что угодно. Угроза была, есть и будет, пока мы окончательно не одержим победу", – говорится в сообщении.

В то же время министерство подчеркивает, что необходимо "быть готовыми – всегда и ко всему". С этой целью ведомство опубликовало памятку о том, что делать в случае радиационной опасности.

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Что делать в случае радиационной аварии

В случае радиационной аварии Минздрав настойчиво призывает в первую очередь следить за официальными сообщениями властей.

С целью обезопасить себя рекомендуется:

Находиться в укрытии или помещении. При этом нужно держаться подальше от стен и крыши, находиться в помещениях без окон и наружных дверей, закрыв и уплотнив все щели скотчем или влажной тканью. Систему вентиляции необходимо выключить.

Обеззаразить себя. Снимите верхний слой одежды, упакуйте его и держите подальше от людей и животных, по возможности – примите душ (без использования кондиционера для волос и не царапая кожу), наденьте чистую одежду; если возможности помыться нет, рекомендовано вымыть или вытереть влажными салфетками руки и лицо.

Людям, которые не могут сделать эти действия самостоятельно, рекомендуют помочь, по возможности – используя маски и перчатки.

Чего не стоит делать в случае угрозы радиационной аварии

Минздрав настоятельно рекомендует не употреблять калий йодид для "профилактики".

"Йодная профилактика нужна только в случае аварии, которая произошла. Йодид калия токсичен для организма и "не работает" наперед. Так что еще раз: не паникуйте и не делайте опрометчивых шагов", – говорят в министерстве.

Ситуация на Запорожской АЭС - какие есть угрозы

22 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что страна-агрессор готовится к совершению теракта на оккупированной с марта 2022 года Запорожской атомной станции – крупнейшей АЭС Европы. Теракт может вызвать выброс радиации.

Накануне глава украинской разведки Кирилл Буданов заявлял, что российские оккупанты дополнительно заминировали Запорожскую АЭС, в частности, был заминирован пруд-охладитель.

Международное агентство по атомной энергии подтверждает, что станция заминирована российскими оккупантами, но утверждает, что мин на пруду-охладителе ЗАЭС нет.

В ОПУ отмечают, что Россия не способна удержать город-спутник ЗАЭС Энергодар в среднесрочной перспективе, а потому рассматривает масштабный теракт как способ остановить украинское контрнаступление.

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