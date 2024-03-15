Известно, что оккупанты позволяют голосовать и жителям, которые имеют украинский паспорт, чтобы улучшить уровень показателей явки во время "выборов".

Российские "агитаторы" во время голосования на так называемых президентских выборах приходят в дома жителей оккупированных населенных пунктов Украины вместе с военными и заставляют их голосовать за Владимира Путина. Об этом сообщают российские оппозиционные Telegram-каналы.

Известно, что голосование на захваченной территории Украины началось еще в начале недели. По информации пророссийских СМИ, явка в "новых регионах" составляла 30-50%, что превысило показатели прошлых выборов.

Оккупационные власти отправляют в дома избирателей "агитаторов" с корзинами для бюллетеней, которых сопровождают солдаты с автоматами.

В Telegram-канале "Можем объяснить" рассказали, что для голосования на оккупированных территориях принимаются и украинские паспорта. Таким образом власти РФ зафиксировали на "новых территориях" в два раза больше избирателей, чем людей, которые имеют российские паспорта.

Также на "выборы" людей заманивают концертами и бесплатными угощениями. Кроме того, например, в Горловке, что в Донецкой области, во время голосования общественный транспорт тоже сделали бесплатным.

Один из читателей Telegram-канала рассказал, что бесплатный транспорт предоставляют и работодатели. После того, как сотрудники предприятия проголосовали, им накрывают стол или обещают дать отгул.

"Одним из главных принципов выборов закон провозглашает свободу сформировать и выразить волю. Для этого должны соблюдаться все базовые права и свободы человека, но военное положение предусматривает их ограничение. Поэтому выборы в условиях военного положения вообще проводить нельзя. Собственно, до 2022 года такой запрет был прямо прописан в законодательстве, но его отменили", - рассказал электоральный эксперт Станислав Андрейчук.

"Выборы" президента в РФ: последние новости

Как писал УНИАН, в России сегодня, 15 марта, начались президентские "выборы". По словам российского правозащитника Станислава Андрейчука, уже в первый день голосования было выявлено много нарушений.

"Первый день голосования стартовал и все идет ровно так, как мы и предупреждали - с самого утра огромное количество голосующих под принуждением, отсутствие наблюдателей и противодействие экзит-полам", - отметил он.

Также в Центре национального сопротивления рассказали, что российские власти привлекают на "избирательные участки" на оккупированных территориях Украины мигрантов из Центральной Азии, чтобы завысить показатель явки на голосовании.

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