Он посоветовал ей ходить в магазины с родителями.

В Одессе охранник торгового центра выгнал из здания девушку с ДЦП из-за того, что она якобы "пугает людей".

Разговор девушки с охранником попал на видео.

На нем можно услышать, как девушка просит охранника объяснить, почему ее выгнали из центра. Тот отвечает, что она громко кричит и пугает людей.

По его словам, девушка якобы напугала продавщицу. Он советует ей приходить в ТЦ с родителями.

Читайте такжеОфицер ВСУ поразил сеть мощным исполнением песни "Братья украинцы" (видео)"Понимаете, вы пугаете людей. Люди не понимают, что вы хотите. Даже я не понимаю, что вы хотите. Люди попросили, чтобы вы не мешали", - сказал мужчина.

Ранее сообщалось, что в одном из супермаркетов Киева покупательница набросилась на охранника из-за замечания о маске.

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