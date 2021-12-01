Столичному депутату отказали в регистрации на самолет, узнали журналисты.

В аэропорту "Борисполь" (находится под Киевом) депутат Киевсовета Михаил Ковальчук не захотел надевать маску во время регистрации на посадку в самолет и устроил скандал.

Депутат утверждал, что маску не носил, не носит и носить не будет, свидетельствует видео, которое опубликовал Telegram-канал "Типичный Киев".

Депутату отказали в регистрации, поскольку правилами авиакомпании, билеты которой он купил, предусмотрено, что пассажиры должны придерживаться масочного режима.

Читайте такжеСкандал в прямом эфире: "слуге" бросили в спину подаренный им зеленый значок (видео)Ковальчук был несогласен с тем, что ему отказали в регистрации, утверждал, что нарушены его права, прописанные в Конституции, а также назвал сотрудников аэропорта "неадекватами".

"Да, представьтесь, пожалуйста. То есть вы сейчас сознательно нарушаете мои конституционные права, да?... Не носил, не ношу и носить не буду... вы реально неадекваты все. Вы сторонники свержения конституционного строя в Украине...", – сказал он.

Напомним, в марте 2020 года началась пандемия коронавирус COVID-19, в том же месяце в Украине начался карантин. Во время карантина в Украине в общественных местах необходимо быть в маске.

Ранее стало известно, что нардеп от партии "Слуга народа" Юрий Камельчук не хочет вакцинироваться от коронавируса. Народный избранник утверждал, что ради работы в Верховной Раде готов постоянно делать ПЦР-тесты на COVID-19.

Автор: Екатерина Присяжнюк