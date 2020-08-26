Вундеркинд из Ривне получил из рук губернатора новый мотоцикл

Уже за несколько дней в чешском городе Пльзень ривненские спортсмены примут участие в Чемпионате Европы по спидвею.

Новый двухколесный друг появился у известного спидвеиста Романа Капустина. Мотоцикл вручил Виталий Коваль, председатель РОДА, 26 августа на стадионе технических видов спорта «Мототрек».

Организовал встречу председатель президиума областной общественной организации «Клуб болельщиков ривненского спидвея» Сергей Головня.

Акция состоялась при содействии и личном участии председателя Ривненской областной государственной администрации Виталия Коваля. К слову, глава области не только поддерживает молодежь в увлечении мотоспортом, но и сам является опытным мотоциклистом. Именно поэтому, лично проверил качество мотоцикла, проехав на нем круг по стадиону. После этого вручил спортивное средство перспективному спидвеисту Ривненщины Роману Капустину. Мотоцикл приобрели за средства областного бюджета.

Уже через несколько дней, 29 августа в чешском городе Пльзень ривненские спортсмены примут участие в Чемпионате Европы по спидвею среди участников до 16 лет. Юноши будут соревноваться на мотоциклах объемом 125 кубических сантиметров.

Спидвей - визитная карточка города Ривне. Этот спорт прославляет Ривенщину на протяжении 60 лет не только на всю Украину, но и далеко за ее пределами. Органы исполнительной власти и местного самоуправления ежегодно, как организационно, так и финансово помогают проводить спидвейные соревнования.

В этом году на стадионе «Мототрек» планировалось провести 4 международных турнира по спидвею. Кроме того, ривненские спортсмены должны были принять участие в соревнованиях за рубежом. Тем не менее, из-за карантинных ограничений большинство спортивных соперничеств было отменено.

Ривне - единственный город в Украине где культивируется спидвей. Задачей Коваля стало превращение спортивного оплота страны в точку роста для проведения международных соревнований и олимпиад, открывая возможности как для наших спортсменов, так и для их соперников из многих стран Европы.

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Автор: УНИАН