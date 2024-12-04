Военный эксперт объяснил, что вступление Украины в НАТО не обязательно означает "спасение" от вторжения России.

Вступление Украины в Североатлантический альянс нельзя назвать 100% гарантией того, что в будущем Россия не повторит свою агрессию, считает военный эскперт Иван Ступак. Он также отметил, что Украине не светит вступление в НАТО в ближайшее время.

"Конечно, если ситуация не изменится в ближайшие полгода или в течение года. Украина еще не готова материально, технически и у нас нет тех стандартов, которые являются частью вступления в НАТО. К примеру, Финляндия и Швеция уже несколько десятилетий были готовы формально и оставалось только юридически закрепить это решение", - пояснил Ступак в эфире "Еспресо".

Кроме того, эксперт подчеркнул, что Украина вынуждена рассчитывать исключительно на саму себя в вопросе защиты от российской агрессии, так как именно членство Украины в НАТО "угрожает нашей безопасности".

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Ступак заявил, что это якобы может полностью "расслабить" украинское общество относительно будущих угроз.

"То есть, украинцы будут считать, что теперь они под зонтиком НАТО и им ничего не угрожает, а в случае Альянс нас защитит", - подчеркнул эксперт. Он напомнил о Будапештском меморандуме, так как страны НАТО могут не взять на себя обязательства защищать Украину.

Другие новости о вступлении Украины в НАТО

Ранее УНИАН сообщал, что на текущий момент есть три страны — США, Венгрия и Германия — выступающие против вступления Украины в НАТО. Этот процесс "вызывает беспокойство" из-за возможных угроз со стороны России.

Кроме того, экс-министр обороны Словакии и вовсе заявляет, что Украину должны были принять еще в 2008 году.

"Путин никогда бы не решился на агрессию. Вступление в НАТО и ЕС означает мир для всех в этом клубе", - объяснил он.

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