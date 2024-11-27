Ярослав Надь объяснил, насколько важно принять Украину в Североатлантический альянс даже сейчас.

Если бы Европейский Союз и США согласились со вступлением Украины в Североатлантический альянс еще в 2008 году, то Россия бы не напала ни в 2014 году, когда оккупировала часть Донбасса и Крым, ни в 2022 году, считает экс-министр обороны Словакии Ярослав Надь.

"Путин никогда бы не решился на агрессию. Вступление в НАТО и ЕС означает мир для всех в этом клубе. В истории Альянса не было ни одного нападения на члена НАТО со стороны третьей страны. Это лучший способ объяснить украинцам, насколько важно попасть в НАТО", - объяснил он в интервью "Укринформ".

Надь подчеркнул, что НАТО является лучшим оборонным альянсом в истории мира. Также, по его словам, если есть желание увидеть "стабильность в регионе Центральной и Восточной Европе", то для этого страны Западных Балкан (Албания, Черногория, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Сербия и Косово) и Украину членами Европейского Союза и НАТО.

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"И я теперь говорю о национальных интересах Словакии. Как бывший министр обороны Словакии, политик, я могу сказать, что это в национальных интересах моей страны", - заявил Надь.

Украина является единственным "соседом" Словакии, который не является членом Североатлантического альянса и НАТО. Как только это произойдет — ситуация с безопасностью Словакии улучшится.

Другие новости о вступлении Украины в НАТО

Ранее УНИАН сообщал, что словакций премьер-министр, в свою очередь, заявляет, что пока он будет на этой должности, он будет выступать против принятия Украины в НАТО. Он называет одну причину - вероятность начала Третьей мировой войны из-за этого.

Кроме того, Ангела Меркель рассказала, что агрессия РФ против Украины якобы началась бы раньше, если бы она не заблокировала вступление Украины в Североатлантический альянс.

"Мы увидели бы военный конфликт даже раньше. Мне было совершенно ясно, что Путин не стоял бы в стороне и наблюдал за вступлением Украины в НАТО", - отметила она.

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