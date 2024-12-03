В последние дни Киев очевидно взял курс на принуждение НАТО к принятию Украины.

Украина активно сигнализирует партнерам, что готова на значительные уступки при заключении мира с РФ, если ее немедленно примут в НАТО. Однако в самом альянсе, где подобные решения принимаются консенсусом, есть по крайней мере три страны, выступающие против членства Украины. Об этом пишет Le Monde.

Членство Украины в НАТО "является вариантом, который вызывает у многих союзников беспокойство", - сказал изданию неназванный дипломат, ссылаясь на возражения США, Германии и Венгрии.

В то время как некоторые страны, такие как Франция и Великобритания, настаивают на приглашении Киева в НАТО, президент США Джо Байден отказался это санкционировать, а его преемник никогда не поддерживал эту идею, отмечает Le Monde. Напротив, в своем плане окончания российско-украинского конфликта генерал Кейт Келлог, который вскоре станет спецпредставителем Трампа в Украине, наоборот предложил "отложить членство Украины в НАТО на длительный период" в обмен на мирное соглашение с РФ.

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Таким образом, прекращение огня вряд ли будет сопровождаться вступлением Украины в НАТО, пишет Le Monde. С другой стороны, добавляет издание, европейцы сейчас активно обсуждают возможность создать другую структуру на базе ЕС или просто коалиции европейских стран, чтобы гарантировать безопасность Украины после войны.

"Мы могли бы представить себе операцию под европейским командованием с участием десяти или 15 стран. Единственное требование заключалось бы в том, чтобы при отсутствии США европейское развертывание было достаточно массовым, надежным и, конечно, серьезно воспринималось Россией. Присутствие Франции и Великобритании, двух ядерных держав, имело бы смысл", - говорит бывший заместитель генерального секретаря НАТО Камиль Гранд.

Украина просит о срочном вступлении в НАТО

Как писал УНИАН, в конце ноября президент Владимир Зеленский заявил о готовности подписать мирное соглашение с РФ даже без возвращения оккупированных Россией территорий. Но только при условии, что Украину немедленно примут в НАТО, чтобы предотвратить новое нападение России.

Чуть позже стало известно, что Украина официально призвала НАТО предоставить ей формальное приглашение на вступление в альянс уже на этой неделе. Соответствующее письмо МИД Украины направило в столицы всех стран НАТО.

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