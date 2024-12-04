Однако и оккупированные Россией территории тоже, вероятно, будут потеряны на длительное время.

Украина активно давит на Запад, призывая взять ее в НАТО в обмен на скорое окончание войны. Однако, похоже, что именно закрытие дверей альянса для Киева станет главной уступкой в обмен на мир. Об этом пишет The Hill со ссылкой на мнения аналитиков и экспертов.

С приближением даты инаугурации Трампа потенциальные пути к прекращению огня в Украине перебираются в центр всеобщего внимания. Президент Украины Владимир Зеленский, который долгое время занимал достаточно жесткую позицию относительно условий мира с РФ, сейчас сигнализирует о готовности к значительным уступкам в обмен на прекращение войны и гарантии от Запада.

В частности Зеленский хочет, чтобы Украину как можно скорее приняли в НАТО, и тогда он согласится оставить за Россией (по крайней мере на время) оккупированные ею территории. Однако эксперты сомневаются, что этот вариант возможен. Во-первых, против него выступают ряд стран самого НАТО. Во-вторых, Путин провозгласил недопущение Украины в НАТО одной из главных задач своей захватнической войны. Поэтому он тоже вряд ли проглотит такой вариант.

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Новая администрация Трампа вряд ли пригласит Украину присоединиться к альянсу, поскольку предложенный Трампом спецпредставитель по Украине Кит Келлог ранее сам обвинял администрацию Байдена в провоцировании Путина "попыткой способствовать членству Украины в НАТО"."

"В интересах Америки было заключить соглашение с Путиным о присоединении Украины к НАТО, особенно до января 2022 года, когда были признаки того, что российское вторжение неизбежно", - говорил Келлог еще в апреле.

Таким образом, Украине, вероятно, придется довольствоваться другими гарантиями безопасности от членов НАТО, такими как двусторонние обязательства с отдельными европейскими странами.

Хотя Киев продолжает публично упрекать Запад в "Будапештском меморандуме", призывая к реальным, а не декларативным гарантиям безопасности, политический директор аналитического центра Defense Priorities Бенджамин Фридман считает, что Украине придется заплатить за мир отказом от стремлений вступить в НАТО. Он отметил, что географию не изменить, поэтому Россия останется соседом Украины и всегда будет иметь больший интерес к Украине, чем Соединенные Штаты.

"Украина все еще цепляется за идею [вступления в НАТО]. Вероятно, потребуется комбинация западных лидеров, чтобы сказать: "Слушайте, вы не попадете в НАТО. Этого не произойдет. Так что составляйте свои планы соответственно", и тогда, я думаю, они (украинцы), вероятно, начнут меняться", - говорит Фридман.

Перспективы мира в Украине

Как писал УНИАН, генсек НАТО Марк Рютте призвал избранного президента США Дональда Трампа рассматривать помощь Украине как "хорошую сделку" для Соединенных Штатов. Рютте прилетел в Мар-а-Лаго, курорт Трампа во Флориде, в конце ноября, став первым европейским лидером, который встретился с ним после выборов.

Также мы рассказывали, что США и Германия пока не готовы предоставить Украине рекомендацию о приглашении в НАТО. Это является основным препятствием на пути вступления Украины в НАТО.

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