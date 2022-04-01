Также ВСЦиРО призывает Россию и мир принять срочные меры для организации гуманитарных коридоров с целью эвакуации жителей украинских городов и поселков из районов, где идут активные боевые действия, в безопасные места по их собственному выбору.

Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций призвал мировых лидеров, страны-участницы ОБСЕ, ЕС и НАТО принять решение о предоставлении средств противовоздушной обороны для Украины.

Об этом говорится в заявлении ВСЦиРО, обнародованном на сайте Министерства культуры и информационной политики Украины.

Ниже приводим полный текст заявления:

"За более чем месяц полномасштабной войны России против Украины погибли по меньшей мере 153 детей и более 245 ребенка были ранены. Уже тысячи мирных жителей Украины пострадали от постоянных российских бомбардировок и ракет, направленных на жилые кварталы.

Российские войска обстреляли около 859 учебных заведений, из которых 83 разрушены полностью. Также в результате бомбардировок уничтожено по меньшей мере 100 производственных предприятий, 150 учреждений здравоохранения и 4500 жилых домов, в том числе многоквартирных, и эти цифры продолжают увеличиваться. ООН зафиксировала десятки инцидентов бомбардировок и ракетных обстрелов, в результате которых пострадали медицинские учреждения, в том числе 50 больниц.

Как следствие, миллионы гражданских людей разных национальностей и вероисповеданий, которые мирно проживали в Украине, столкнулись с гуманитарной катастрофой, вызванной военным вторжением России. Ситуация особенно осложняется обстрелами продуктовых складов и конвоев с гуманитарной помощью, а также блокадой ряда украинских городов, к чему прибегают российские захватчики. До сих пор находятся в блокаде российских войск тысячи людей на Киевщине, и десятки тысяч людей в Мариуполе Донецкой области без еды, воды, медицинской помощи и других средств к существованию.

Жертвами российской блокады в Мариуполе уже стали почти 5000 мирных жителей, убитых в результате постоянных обстрелов, в том числе во время попыток эвакуироваться через заранее согласованные гуманитарные коридоры. Под постоянными обстрелами, бомбежками и ракетными ударами сейчас находятся Киевская, Харьковская, Черниговская, Сумская, Херсонская, Николаевская, Донецкая и Луганская области.

Необычайной ценностью является каждая человеческая жизнь, поэтому Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций вновь и вновь призывает мировых лидеров, страны-участницы ОБСЕ, ЕС и НАТО принять безотлагательные меры для введения бесполетной зоны над территорией Украины или предоставить украинской армии современные средства противовоздушной обороны и самолеты-истребители, которые смогут защитить мирных жителей от регулярных бомбардировок и ракетных ударов российских захватчиков.

Кроме этого, ВСЦиРО обращается к руководству Российской Федерации, международным организациям, церковным иерархам и религиозным деятелям народам России ‒ принять срочные меры для деблокирования Мариуполя, Бердянска, Херсона, других городов Украины и для организации гуманитарных коридоров с целью эвакуации жителей украинских городов и поселков из районов, где идут активные боевые действия, к безопасным местам по их собственному выбору.

Даже во времена величайших потрясений, войн и споров нельзя забывать о человечности и милосердии. Каждый из нас должен сделать все возможное для сохранения человеческой жизни и скорейшего прекращения этой украиноненавистнической агрессивной войны, начатой Россией".