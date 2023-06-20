Резолюция Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций, объявляющая 20 июня Всемирным днем беженцев, была принята 4 декабря 2000 года.

В мире каждый год 20 июня отмечается Всемирный день беженцев. Этот день призван привлечь внимание общественности к проблемам и вызовам, с которыми сталкиваются беженцы по всему миру. Каждый год Всемирный день беженцев отмечается различными мероприятиями, акциями и кампаниями по всему миру.

В 2023 году особое внимание уделяется беженцам из Украины, покидающим свои родные дома в поисках безопасности и защиты от военной агрессии со стороны России, которая нарушила суверенитет независимого государства и вторглась на территорию Украины. Российские военные совершают насилие, грабежи и другие нарушения прав человека. Сейчас идет процесс сбора доказательств геноцида украинцев Российской Федерацией. Беженцы из Украины ищут спасения от российской агрессии, пытаясь обеспечить безопасность для себя и своих семей.

Временная защита для украинцев в Европе

Этот механизм действует до 4 марта 2023 года в тех странах, которые продлевают его каждый год, или до 3 лет. Напрмиер, временная защита в Германии для украинцев, проживающих в своей стране до 24 февраля 2022 года (или с 24 февраля), как и в других странах Евросоюза, позволяет пользоваться согласованными по всему ЕС правами и услугами:

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беженцы из Украины имеют доступ к рынку труда;

могут пользоваться медицинскими услугами;

имеют право на временное проживание;

могут пользоваться социальной помощью;

имеют право на доступ к жилью.

Дети и подростки без сопровождения могут получить законную опеку и образование.

Временную защиту предоставляют автоматически, но ее получатели должны подать заявку на получение вида на жительство в той стране ЕС, где они решили остановиться.

Граждане Украины, в том числе и беженцы в Ирландии, пользуются в ЕС безвизовым режимом. После допуска на территорию Евросоюза украинцы могут:

свободно передвигаться на протяжении 90 дней;

выбрать страну, в которой они хотят получить временную защиту.

Временная защита в Польше для украинцев, аналогично и в других странах Евросоюза, не исключает получения статуса беженца или другой защиты, доступной в ЕС. Для этого нужно подавать отдельное заявление.

Согласно последним данным Евростата, на 30 апреля 2023 года почти 4 миллиона украинских беженцев, покинувших страну из-за российского вторжения 24 февраля 2022 года, находились под временной защитой в ЕС.

Основными принимающими странами стали:

Германия. Беженцы из Украины в Германии на 30 апреля - 1 млн 090 тыс. 235 человек или 28% от общего числа. Польша. Беженцы в Польше на 30 апреля - 995 тыс. 035 или 25%. Чехия - 331 тыс. 850 или 8%.

В целом бенефициарами временной защиты в ЕС, в основном, были беженцы из Украины - 98%. Из них 47% - женщины, большинство от 35 до 64 лет, 35% - дети и 18% - взрослые мужчины.

Временная защита для украинцев в США - кому предоставляется

Получить статус временной защиты (TPS) могут украинцы, которые на дату 11 апреля 2022 года находились на территории Соединенных Штатов. Срок действия такого статуса составит 18 месяцев. В категорию украинцев, имеющих право на получение такого статуса, входят и лица с временными визами, которые заканчиваются (туристические, бизнес, студенческие). Как подавать документы, смотрите здесь. Те беженцы из Украины в США, которые въезжают в США после этой даты, права на временную защиту не получают.

Специальная программа для украинских беженцев "Объединяемся для Украины" функционирует с 25 апреля 2022 года. Детальная информация обнародована на сайте американского министерства DHS на украинском языке.

По этой программе гражданам Украины и членам их семей разрешается приехать в США и остаться на период до 2 лет, получив так называемый временный пароль. Беженцы в США из Украины, участвующие в программе, должны найти спонсора, который согласится финансово их поддерживать на период нахождения в стране, и самостоятельно оплатить перелет. Больше об условиях - на сайте МИД Украины по ссылке.

Вся актуальная информация о том, какие страны и на каких услових принимают украинцев, собрана Министерством иностранных дел Украины на интерактивной карте мира.

На этом специальном сайте выезжающие украинцы могут получить ответы на вопросы по каждой стране:

Существуют ли специальные условия въезда и помощи временно перемещенным гражданам Украины, покидающим страну из-за войны?

Информация о центрах помощи временно перемещенным гражданам Украины.

Социальное обеспечение временно перемещенных граждан Украины, медицинская помощь.

Возможность продления краткосрочного пребывания и виз для граждан Украины.

Следует ли ходатайствовать об официальном статусе беженцев?

Пересечение границы с домашними животными.

Контакты консульств и посольств и ссылки на официальные информационные источники для временно перемещенных лиц из Украины.

Также на интерактивной карте в отдельных разделах отмечены актуальные особенности въезда граждан Украины в каждую страну (безвизовый, визовый, виза при пересечении границы) и условия по режиму транзитного проезда.

Кроме того, МИД Украины предоставляет и другие рекомендации для граждан, желающих выехать и выбирающих страну. Например, беженцы в Норвегии из Украины - отзывы дают не всегда позитивные, но надо понимать, что там совсем другой менталитет и уклад жизни. Украинцы должны принять во внимание, что норвежское общество открыто и доброжелательно, все граждане Норвегии искренне сочувствуют и готовы поддерживать Украину и наших граждан. В то же время МИД подчеркивает, что граждане Норвегии не будут готовы относиться толерантно к каким-либо нарушениям общественного порядка и привычному для них образу жизни.

Поэтому МИД обращается с просьбой ко всем гражданам Украины, которые уже прибыли или могут прибыть на территорию Норвегии, как и в другие страны, с первого дня проявлять высокую культуру общения, быть доброжелательными, заботиться об окружающей среде, в том числе поддерживать чистоту и порядок в местах проживания.

А например, украинские беженцы в Швейцарии получают с 12 марта 2022 года статус временной защиты "S" - кроме тех, кто уже получил статус защиты в одной из стран ЕС. Для оформления статуса нужно стать на учет в соответствующем федеральном центре.