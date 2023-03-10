Если в 2021 году этот показатель составлял 64%, то в 2022-м он вырос до 71%.

В 2022 году в Украине выросла доля граждан, которые общаются на украинском языке в повседневной жизни.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова. "В 2022 году выросла доля граждан, которые используют украинский язык в повседневной жизни, по сравнению с 2021 годом. Если в 2021 году этот показатель составлял 64%, то в 2022-м он вырос до 71%. В то же время уровень употребления русского языка снизился почти на 10%. Такая динамика является следствием как эффекта символического отказа, так частично и невозможностью проводить исследования общественного мнения на оккупированных и прифронтовых территориях юга и востока", - говорится в сообщении.

Исследование показало, что русский язык остается распространенным в повседневном общении в южном и восточном макрорегионах. В то же время стоит иметь в виду, что практика употребления языков не ограничивается только общением в семье или с самыми близкими друзьями. Вероятнее всего, значительная часть тех, кто отметили русский как предпочтительный язык общения дома, пользуются украинским в публичной сфере, при общении с украиноязычным собеседником и тому подобное.

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Сохраняется также и различие в языковой практике жителей разных типов населенных пунктов. В частности, как это было и раньше, в городах юга и востока Украины русский язык повседневного общения до сих пор является распространенным, в то время как жители поселков и сел в основном украиноязычные.

"Выросла и доля граждан, которые считают украинский язык родным. Если в 2021 году доля населения, считавшая украинский язык родным, составляла 77%, то за год она выросла до 87%. При этом украинская языковая идентичность преобладает во всех регионах Украины", - говорится в результатах опроса.

Опрос проведен с 13 по 21 декабря 2022 года методом face-to-face проводилось в: Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Черновицкой областях (Западный макрорегион); Винницкой, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской областях, а также в городе Киеве (Центральный макрорегион); Николаевской, Херсонской и Одесской областях (Южный макрорегион); Днепропетровской, Запорожской, Харьковской областях (восточный макрорегион).

Опрос проводился по стратифицированной многоступенчатой выборке. Структура выборочной совокупности воспроизводит демографическую структуру взрослого населения территорий, на которых проводился опрос, по состоянию на начало 2022 года (по возрасту, полу, типу поселения).

Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Вместе с тем, дополнительные систематические отклонения выборки могут быть обусловлены последствиями российской агрессии, в частности, вынужденной эвакуацией миллионов граждан.

Опрос украинцев

Недавно у украинцев спрашивали, как они относятся к Александру Лукашенко и считают ли Беларусь стороной, воюющей против Украины. Большинство респондентов ответили утвердительно.

Также проводился опрос о целесообразности изучения русского языка в школах. 52% украинцев считают, что его не должно быть в школьной программе.

Результаты другого опроса показали, что более половины украинцев больше не считают русский язык важным для страны.

Напомним, что за год полномасштабной войны у украинцев сильно возросла вера в победу над Россией.

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