Российские ракеты прилетели в ночь на 9 марта, когда люди спали.

Во Львовской области враг в ночь с 8 на 9 марта обстрелял поселок и попал в дома мирных жителей. Погибли две семьи в домах, стоявших рядом. Погибли 5 человек. Единственный выживший - собака, которая не отходит от руин дома.

Как говорится в сюжете ТСН, оба хозяина животного погибли на месте в результате "прилета". Здесь жили супруги, накануне к ним приехал родственник. Его из-под завалов достали последним, он тоже не выжил.

"Моя сестра и двое зятьев, у одного из которых накануне был день рождения", — говорит убитая горем женщина о погибших. Во время полномасштабной войны семья переехала из города в села, думая, что здесь будет безопаснее.

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Дом напротив тоже разрушен, его владельцы - 51-летняя женщина и 55-летний мужчина - также погибли.

А одного из мужчин от смерти от "прилета" спас его собака, которая накануне попадания ракеты начала громко лаять.

Массированный ракетный удар по Украине 09.03.2023

В ночь с 8 на 9 марта Россия совершила пуск 81 ракеты, в том числе "Калибров" и "Кинжалов", а также дронов-камикадзе по Украине. Взрывы раздавались в Киеве, Житомире Львовской, Одесской и Харьковской области.

Во Львовской области ракеты попали в жилую зону Золочевского района. Там разрушены дома, пять человек погибли.

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