Также ухудшилось отношение к русским, проживающим в Украине, жителей оккупированного Крыма и "ДНР" и "ЛНР".

Во время войны у украинцев ухудшилось отношение к жителям России и Беларуси, но русских не любят больше.

Таковы данные опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг".

К жителям Беларуси положительно относятся лишь 22% (за год показатель ухудшился втрое), отрицательно – 33%, нейтрально – 42%. Зато к жителям России преобладает негативное отношение-69%. Положительно относятся к ним 8% (за год показатель ухудшился более чем втрое), нейтрально – 20%.

Социологи отмечают, что уже во время войны также ухудшилось отношение к русским, проживающим в Украине, жителей оккупированного Крыма и "ДНР" и "ЛНВ". К жителям оккупированного Крыма положительно относятся 41%, отрицательно – 14%, нейтрально – 40%.К жителям т. н. ДНР / ЛНР положительно относятся 27%, отрицательно – 31%, нейтрально – 37%.

По данным опроса, отношение к различным этническим и языковым группам, проживающим в Украине показали преимущественно положительное, или же положительно-нейтральное отношение респондентов к ним. Лучше всего украинцы относятся к украиноязычным (95% – положительно) и русскоязычным (57% – положительно, 30% – нейтрально, 13% – негативно) украинцам. Положительное отношение преобладает также и в отношении евреев (60%) и венгров (49%), проживающих на территории нашего государства.

К россиянам, проживающим в Украине положительно относятся 30%, отрицательно – 27%, нейтрально – 39%.

Справка. Социологическая группа "Рейтинг" провела опрос 27 апреля во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. 1 тыс. респондентов были опрошены методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Погрешность репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.

Напомним, почти 90% украинцев поддерживают признание действий российских войск в Украине геноцидом украинского народа.

Вас также могут заинтересовать новости: