В целом украинское общество продемонстрировало негативное отношение к Беларуси, отметили эксперты.

Более 80% опрошенных украинцев считают, что Беларусь является стороной, которая воюет против Украины.

К этой стране вполне позитивно относятся более 3% респондентов, об этом идет речь в пресс-релизе по результатам опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова.

"Подавляющее большинство респондентов (80,6%) считают, что Беларусь является стороной войны, которая воюет против Украины. Противоположного мнения придерживаются 7,5% опрошенных", - говорится в пресс-релизе по результатам опроса.

Видео дня

Отмечается, что в целом украинское общество демонстрирует негативное отношение к Беларуси.

"Более 80% респондентов относятся к Беларуси негативно (56,3% - вполне негативно, 24,4% - преимущественно негативно). Положительное отношение к Беларуси высказали 12,4% опрошенных (3,1% - вполне положительное, 9,3% - преимущественно положительное)", - отметили социологи.

Еще негативнее граждане Украины относятся к самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко.

"Более 90% респондентов относятся к Александру Лукашенко негативно (76,3% - вполне негативно, 15,9% - преимущественно негативно). Положительно к Александру Лукашенко относятся 3,3% опрошенных (0,5% - вполне положительно, а 2,8% - преимущественно положительно)", - говорится в результатах исследования.

Кроме того, две трети опрошенных полностью (46,7%) или скорее (22,5%) поддерживают полный разрыв всех отношений Украины с Беларусью после победы Украины. Совсем не поддерживают полный разрыв всех отношений Украины с Беларусью 5,4% опрошенных, скорее не поддерживают - 11,2%.

Участие Беларуси в войне против Украины - что надо знать

Власти Беларуси разрешили россиянам ворваться в Украину с беларуской территории. Из Беларуси также много раз обстреливали украинскую землю. Кроме того, в этой стране проходят учения российские мобилизованные.

В конце ноября прошлого года в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщали, что в войне против нашего государства были готовы принять участие примерно 10-15 тысяч беларуских силовиков.

Справка. Опрос проводился с 22 февраля до 1 марта 2023 года методом face-to-face во всех контролируемых правительством областях Украины и Киеве (в Запорожской, Николаевской, Харьковской, Херсонской областях - только на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия).

Опрос проводился по стратифицированной многоступенчатой выборке с применением случайного отбора на первых этапах формирования выборки и квотного метода отбора респондентов на заключительном этапе (когда осуществлялся отбор респондентов по половозрастным квотам). Структура выборочной совокупности воспроизводит демографическую структуру взрослого населения территорий, на которых проводился опрос, по состоянию на начало 2022 года (по возрасту, полу и типу поселения).

Опрошено 2 тыс. 20 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Вместе с тем дополнительные систематические отклонения выборки могут быть обусловлены последствиями российской агрессии, в частности вынужденной эвакуацией миллионов граждан.

Вас также могут заинтересовать новости: