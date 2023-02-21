Большинство считают, что для победы нужно не менее полугода.

За год полномасштабного вторжения вера в победу над российскими захватчиками выросла у украинцев с 56% до 95%.

Об этом свидетельствуют данные комплексного исследование, проведенного Социологической группой "Рейтинг", на тему, как война изменила украинцев и Украину.

По данным исследования, еще накануне широкомасштабного вторжения РФ, в январе 2022 года, 58% опрошенных были уверены в том, что в случае нападения Украина сможет отразить агрессию России. При этом в течение трех дней полномасштабной войны этот процент уверенных в победе Украины вырос до 88%, а сейчас, в феврале, составляет 95%.

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Большинство (63%) считают, что для победы нужно не менее полугода, или же больше времени.

Как заявляют социологи, также фиксируется значительный рост общественной самооценки. Так, по состоянию на август 2022 года большинство опрошенных оценили положение Украины выше среднего – 4,6 (по шкале, где 7 – самая высокая ступень), что в 1,5 раза выше показателя августа 2021 года. Две трети опрошенных оценили будущие перспективы Украины на самом высоком уровне.

Главная эмоция, которую испытывают респонденты, думая об Украине – гордость. В результате полномасштабного вторжения и героического сопротивления украинского народа этот показатель вырос более чем вдвое – с 34% в 2021 году до 75% в 2022-м.

Произошли изменения и в национальной самоидентификации: абсолютное большинство опрошенных идентифицируют себя как граждане Украины (по сравнению с 2021 годом показатель вырос с 76% до 95%). При этом половина идентифицируют себя европейцами (двойной рост за год – с 36% до 59%).

По данным опроса, 22% украинцев за год войны перешли на постоянное или частое использование украинского языка. В частности, 45% среди русско- и двуязычных стали чаще говорить на украинском, 18 – постоянно, 17% – часто.

Согласно последним данным, 60% говорят на украинском языке дома, что является самым высоким показателем, начиная с 2012 года.

Как проводился опрос

Исследование проводилось в три этапа: количественный опрос методом CATI 6-7 февраля 2023 (Computer Assisted Telephone Interviewing) – 1000 респондентов, онлайн-опроса методом CAWI 10-13 февраля (Computer Assisted Web Interviewing) – 600 респондентов и фокус-групповое исследование 4-5 февраля – 26 респондентов.

К опросу привлекалось население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь.

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