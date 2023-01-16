Сейчас 9 пострадавших в тяжелом состоянии, они в реанимации.

Генеральный директор Днепровской областной клинической больницы имени Мечникова Сергей Рыженко рассказал о состоянии "самой тяжелой" пострадавшей в результате удара России по многоэтажке в Днепре.

В эфире телемарафона он сказал, что речь идет о 19-летней девушке, она находится в реанимации. Ее родители на Луганщине, возле нее только парень, который приходит.

"Она потеряла глаз, у нее черепно-мозговая травма. Мы делаем все возможное, чтобы ее спасти. Уже с Минздравом наладили связь и будем дальше отправлять ее на лечение за границу", — заявил Рыженко.

Видео дня

Врач выразил надежду, что им удастся спасти всех пострадавших, даже тех, которые получили переохлаждение по причине длительного пребывания под завалами.

Россия ударила ракетой по многоэтажке в Днепре

14 января 2023-го года Россия ударила ракетой Х-22 по многоэтажке в Днепре. Вследствие мощного удара один из подъездов просто "сложился". На данный момент количество жертв уже достигло 40 человек.

Мэр Днепра Борис Филатов озвучил предположение, куда на самом деле хотела попасть Россия. Она, вероятно, намеревалась атаковать Приднепровскую ТЭС.

В Офисе генпрокурора Украины заявили, что ракеты Х-22 может запускать только 52-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк армии Российской Федерации.

Вас также могут заинтересовать новости: