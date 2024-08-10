По словам Дмитрия Лубинца, женщины нуждались в постоянном уходе из-за состояния здоровья.

В Украину с временно оккупированной территории удалось вернуть пожилую женщину и ее взрослую дочь. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

По его словам, женщины попали на украинскую территорию через КПП "Мокраны-Доманово", что в Волынской области.

"Недавно свою работу прекратил пункт пропуска "Колотиловка-Покровка" в Сумской области, которым украинцы возвращались из оккупации. Сейчас единственным гуманитарным коридором является пункт пропуска "Мокраны-Доманово" в Волынской области. На нем организована работа Офиса Омбудсмана: там постоянно работает наш сотрудник, который оперативно реагирует на запросы и к которому граждане могут обратиться в случае необходимости", - отметил Лубинец. Видео дня

Уполномоченный по правам человека рассказал, что украинки на временно оккупированных территориях находились в сложных условиях, где не имели возможности получить необходимый уход. В частности пожилая женщина полностью потеряла зрение, а ее дочь из-за проблем со здоровьем нуждается в постоянном уходе.

"И благодаря слаженным действиям Офиса омбудсмена и партнерских организаций, их удалось безопасно вернуть на подконтрольную территорию Украины через гуманитарный коридор "Мокраны-Доманово". В Кривом Роге они воссоединятся с семьей и получат всю необходимую помощь. В организации возвращения помогал благотворительный фонд "Рокада". Подчеркну, что мы постоянно работаем над возвращением гражданских с ВОТ Украины, в том числе и маломобильных лиц. Офис Омбудсмена действует согласно разработанному четкому механизму", - подчеркнул Лубинец.

Война в Украине - последние новости

Как писал УНИАН, российские оккупанты нанесли удары по Харьковской и Херсонской областях, в результате атаки есть погибший и раненые.

"Погиб 87-летний мужчина. Получили повреждения и разрушения частные домовладения", - отметили в Харьковской облпрокуратуре.

Также 10 августа был завершен разбор завалов в результате удара по Константиновке в Донецкой области.

"В результате вчерашнего российского обстрела погибли 14 человек и ранены 44 человека. Из 8 неустановленных тел криминалисты полиции идентифицировали 5: три женщины и двое детей - девушек 2012 и 2014 годов рождения. Осталось идентифицировать 3 человек", - сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

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