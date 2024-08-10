Убитому россиянами мужчине было 87 лет.

В результате очередных обстрелов российских оккупантов в Харьковской и Херсонской областях есть погибший и раненые.

Как сообщается в Telegram-канале Харьковской областной прокуратуры, около 15:40 россияне ударили по селу Лесная Стенка Купянского района. "Погиб 87-летний мужчина. Получили повреждения и разрушения частные домовладения", - говорится в сообщении и отмечается, что предварительно, российские военные ударили по селу из реактивных систем залпового огня.

Под процессуальным руководством Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса).

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Кроме того, Херсонская областная военная администрация сообщила, что под удар вражеского беспилотника в центре города попала 55-летняя местная жительница. Она самостоятельно обратилась в больницу за помощью. "Пострадавшая получила множественные ранения голени. Ей оказали помощь и назначили амбулаторное лечение", - говорится в сообщении.

Также в Белозерской громаде области на противопехотной мине подорвался трактор. "На взрывоопасный предмет тракторист наехал в поле. В результате взрыва техника получила повреждения. Мужчина, к счастью, не пострадал", - отметили в ОГА.

В то же время сообщается, что около 14:00 российские военные ударили по поселку Широкая Балка. "Из-за обстрела пострадал 59-летний мужчина, который находился в поле. Он самостоятельно обратился в больницу за помощью. У пострадавшего диагностировали минно-взрывную травму. Врачи его дообследуют", - сообщили в ОВА.

Атаки оккупантов на Украину

10 августа российские оккупанты атаковали Краматорск и ряд населенных пунктов Харьковской области, в результате чего есть погибшие и раненые.

Кроме того, в Херсонской области ранения также получили несколько человек. В частности, в больницу обратился херсонец, который около 07:00 попал под российский удар. 65-летний мужчина получил минно-взрывную травму и осколочное ранение грудной клетки.

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