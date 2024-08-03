С начала текущего года на подконтрольную Украине территорию возвращено уже 162 ребенка из Херсонской области.

С оккупированной части Херсонской области удалось вернуть еще 8 детей. Об этом сообщил председатель Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин в Telegram.

"С временно оккупированной территории Херсонщины удалось вернуть еще 8 детей. Это - 5 девочек и 3 мальчика в возрасте от 6 до 17 лет", - отметил Прокудин.

Детей уже встретили на свободной части Украины.

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"Все ужасы для них уже позади. Сейчас они вместе со своими родителями находятся в безопасности. Получают необходимую медицинскую и психологическую помощь", - отметил Прокудин.

Он выразил благодарность благотворительной организации Save Ukraine за упорную работу по спасению украинских маленьких жителей.

"Только с начала 2024 года на подконтрольную Украине территорию возвращено уже 162 ребенка из Херсонской области", - подчеркнул Прокудин.

Россия похищает украинских детей

Как сообщал УНИАН, украинские дети, которые были похищены и вывезены в Россию в первые месяцы вторжения в Украину, появляются на российских сайтах для усыновления.

В этом году США опубликовали перечень стран-спонсоров торговли людьми, в который включили Россию и Беларусь.

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