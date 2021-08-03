Возле Киевского апелляционного суда состоялась акция в поддержку Семена Семенченко - "Свободу Семену Семенченко".
Как передает корреспондент УНИАН, возле Киевского апелляционного суда добровольческое движение ОУН провело акцию в поддержку Семена Семенченко, которого сначала суд отпустил из-под стражи под домашний арест, а затем снова вернул за решетку в следственный изолятор.
В акции приняли участие несколько десятков человек. Они выступили в поддержку Семенченко, поскольку считают, что уголовное производство против него - это политические репрессии и расправа со стороны власти над добровольцами.
Кроме того, участники акции высказали претензии к властям еще и из-за того, что спецслужбы Беларуси чувствуют себя достаточно свободно в Украине и к тому же выполняют здесь свои спецоперации, в частности, вчера они убили гражданина Беларуси Виталия Шишова, который возглавлял в Украине организацию "Белорусский дом" и выступал против режима Лукашенко.
Следует отметить, что суд, в котором защитники Семенченко должны были обжаловать меру пресечения для него, так и не состоялся, поскольку из суда первой инстанции не поступили материалы дела.
Заседание перенесли на 11:00 20 августа.
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Дело Семена Семенченко
- 24 марта в СБУ заявили о прекращении деятельности военизированного вооруженного формирования и поставок товаров военного назначения из Российской Федерации. Также в СБУ указали, что деятельность так называемой "частной военной компании" была направлена на подготовку к совершению тяжких преступлений, в т. ч. против основ национальной безопасности.
- По данным СБУ, в состав компании входили более 150 человек, а сама организация действовала под прикрытием охранных фирм и общественных организаций. Контроль и координацию деятельности преступной организации осуществляли 15 граждан Украины.
- Отдельно следователями получены данные об участии фигурантов дела в заключении контрактов между "ЧВК" и представителями различных организаций из стран Ближнего Востока. Также зафиксированы "предложения организовать поставки оружия в эти страны".
- По этому делу СБУ объявила о подозрениях шестерым лицам.
- Среди организаторов такой деятельности в СБУ назвали народного депутата VIII созыва Семенченко и Евгения Шевченко, известного широкой публике как "внештатный агент НАБУ". Семенченко и Шевченко все обвинения опровергают.
26 марта суд принял решение об аресте Шевченко с залогом в 5 млн грн. 30 марта после внесения залога он вышел из СИЗО. В тот же день суд отправил Семенченко под стражу без права на внесение залога.
- 29 марта источник УНИАН в правоохранительных органах сообщил, что сотрудники СБУ задержали еще одного фигуранта дела о создании "ЧВК" - бывшего командира батальона "Донбасс" Анатолия Виногродского. Суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
- 14 мая стало известно, что СБУ сообщила Семенченко о подозрении по делу об обстреле здания телеканала "112 Украина" в июле 2019 года. По данным СБУ, Семенченко организовал передачу денег на приобретение транспорта и других средств, необходимых для совершения преступления.
- 14 июля суд изменил меру пресечения Семенченко и отправил его под круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета.
- 22 июля Семенченко заявил, что участвовал в спецоперации украинской разведки по ситуации в Беларуси, а дело против него якобы открыто по запросу российского КГБ.
- 26 июля суд вновь отправил Семенченко в СИЗО.