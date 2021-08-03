Сегодня в суде должны были рассматривать апелляционную жалобу на меру пресечения для него в виде содержания под стражей, однако заседание суда перенесли на 20 августа.

Возле Киевского апелляционного суда состоялась акция в поддержку Семена Семенченко - "Свободу Семену Семенченко".

Как передает корреспондент УНИАН, возле Киевского апелляционного суда добровольческое движение ОУН провело акцию в поддержку Семена Семенченко, которого сначала суд отпустил из-под стражи под домашний арест, а затем снова вернул за решетку в следственный изолятор.

В акции приняли участие несколько десятков человек. Они выступили в поддержку Семенченко, поскольку считают, что уголовное производство против него - это политические репрессии и расправа со стороны власти над добровольцами.

Кроме того, участники акции высказали претензии к властям еще и из-за того, что спецслужбы Беларуси чувствуют себя достаточно свободно в Украине и к тому же выполняют здесь свои спецоперации, в частности, вчера они убили гражданина Беларуси Виталия Шишова, который возглавлял в Украине организацию "Белорусский дом" и выступал против режима Лукашенко.

Следует отметить, что суд, в котором защитники Семенченко должны были обжаловать меру пресечения для него, так и не состоялся, поскольку из суда первой инстанции не поступили материалы дела.

Заседание перенесли на 11:00 20 августа.

Дело Семена Семенченко

24 марта в СБУ заявили о прекращении деятельности военизированного вооруженного формирования и поставок товаров военного назначения из Российской Федерации. Также в СБУ указали, что деятельность так называемой "частной военной компании" была направлена на подготовку к совершению тяжких преступлений, в т. ч. против основ национальной безопасности.

По данным СБУ, в состав компании входили более 150 человек, а сама организация действовала под прикрытием охранных фирм и общественных организаций. Контроль и координацию деятельности преступной организации осуществляли 15 граждан Украины.

Отдельно следователями получены данные об участии фигурантов дела в заключении контрактов между "ЧВК" и представителями различных организаций из стран Ближнего Востока. Также зафиксированы "предложения организовать поставки оружия в эти страны".

По этому делу СБУ объявила о подозрениях шестерым лицам.

Среди организаторов такой деятельности в СБУ назвали народного депутата VIII созыва Семенченко и Евгения Шевченко, известного широкой публике как "внештатный агент НАБУ". Семенченко и Шевченко все обвинения опровергают.

26 марта суд принял решение об аресте Шевченко с залогом в 5 млн грн. 30 марта после внесения залога он вышел из СИЗО. В тот же день суд отправил Семенченко под стражу без права на внесение залога.

29 марта источник УНИАН в правоохранительных органах сообщил, что сотрудники СБУ задержали еще одного фигуранта дела о создании "ЧВК" - бывшего командира батальона "Донбасс" Анатолия Виногродского. Суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

14 мая стало известно, что СБУ сообщила Семенченко о подозрении по делу об обстреле здания телеканала "112 Украина" в июле 2019 года. По данным СБУ, Семенченко организовал передачу денег на приобретение транспорта и других средств, необходимых для совершения преступления.

14 июля суд изменил меру пресечения Семенченко и отправил его под круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета.

22 июля Семенченко заявил, что участвовал в спецоперации украинской разведки по ситуации в Беларуси, а дело против него якобы открыто по запросу российского КГБ.

26 июля суд вновь отправил Семенченко в СИЗО.

Автор: Дмитрий Хилюк