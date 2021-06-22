Суд оставил под стражей бывшего народного депутата Семена Семенченко, которого подозревают в причастности к созданию "частной военной компании".
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение приняла коллегия судей Киевского апелляционного суда.
Заседание транслировалось на странице Семенченко в Facebook.
Коллегия судей постановила оставить без изменений решение суда первой инстанции о продлении ареста Семенченко до 18 июля и оставила без удовлетворения апелляционную жалобу его адвокатов.
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Дело Семена Семенченко
24 марта в СБУ заявили о пресечении деятельности военизированного вооруженного формирования и поставок товаров военного назначения из Российской Федерации. Также в СБУ отметили, что деятельность так называемой "частной военной компании" была направлена "на подготовку к совершению тяжких преступлений, в т. ч. против основ национальной безопасности".
По данным СБУ, в состав компании входило более 150 человек, а сама организация действовала под прикрытием охранных фирм и общественных организаций. Контроль и координацию деятельности преступной организации осуществляли 15 граждан Украины.
Отдельно следователями получены данные об участии фигурантов дела в заключении контрактов между "ЧВК" и представителями различных организаций из стран Ближнего Востока. Также зафиксировано "предложение организовать поставки оружия в эти страны".
По этому делу СБУ объявила о подозрениях шести лицам.
Среди организаторов такой деятельности в СБУ назвали народного депутата VIII созыва Семенченко и Евгения Шевченко, известного широкой публике как "внештатный агент НАБУ». Семенченко и Шевченко все обвинения отвергают.
26 марта суд принял решение об аресте Шевченко с залогом в 5 млн грн.
30 марта после внесения залога он вышел из СИЗО.
В тот же день суд до 24 мая отправил Семенченко под стражу без права на внесение залога.
29 марта источник УНИАН в правоохранительных органах сообщил, что сотрудники СБУ задержали еще одного фигуранта дела о создании "ЧВК" - бывшего командира батальона "Донбасс" Анатолия Виногродского. Суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
14 мая стало известно, что СБУ сообщила Семенченко о подозрении по делу об обстреле здания телеканала "112 Украина" в июле 2019 года.
В заявлении СБУ сказано, что Семенченко организовал передачу денег для приобретения транспорта и других средств, необходимых для совершения преступления.
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