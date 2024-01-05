Саймон Шустер отметил, что президент Украины даже не предупредил жену о возможном вторжении.

Президент Украины Владимир Зеленский до последнего не верил, что Российская Федерация начнет вторжение. Его супруга застала главу государства, уже одетого в костюм.

Об этом пишет британский журналист Саймон Шустер в своей книге о первом годе войны и президенте Украины, отрывки которой публикует The Telegraph.

Он пишет, что, когда началась бомбежка, в доме было тихо. Немецкая овчарка зашевелилась и начала вышагивать. Попугай Кеша тоже зашевелился. Около 4:30 утра тревога дошла до спальни президента. Елене Зеленской потребовалось несколько мгновений, чтобы зафиксировать звуки. По звуку они напоминали фейерверк.

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Она обнаружила мужа в соседней комнате, уже одетого в темно-серый костюм. Ее растерянный взгляд заставил Зеленского произнести одно слово.

"Началось", - сказал он.

До последних часов Зеленский не верил, что это произойдет. Только накануне вторжения Елена сделала пометку собрать чемодан, но так и не собрала. Она делала с детьми уроки. Они ужинали и смотрели телевизор.

Муж не говорил ничего, что заставило бы ее поверить в то, что им угрожает опасность. Часто он скрывал свое беспокойство за шутками и улыбками. Теперь же, глядя ему в глаза, она поняла, что все гораздо хуже, чем она себе представляла.

"В эмоциональном плане, - говорила она позже, - он был как струна на гитаре, его нервы были натянуты до предела". Но она не помнит, чтобы видела страх в то утро. "Он был полностью собран, сосредоточен".

Звонки сыпались на телефон Зеленского, пока кортеж мчался к его офису. Один из них поступил от его друга Дениса Монастырского, министра внутренних дел, который спал в своем кабинете, ожидая первых признаков нападения. Зеленский спросил, какое направление атаки выбрал Кремль.

"Все", - ответил Монастырский.

На линии повисло молчание. Затем президент произнес фразу, которая надолго запомнилась Монастырскому: "Отбить".

Такая уверенность всегда была одной из сильных сторон Зеленского. Но в тот момент она казалась неуместной, граничащей с бредом. Он знал, что у Украины нет средств, чтобы отбить армию России.

Своими действиями до вторжения Зеленский нес хотя бы часть вины за хрупкое состояние обороны страны. Он несколько недель преуменьшал риск полномасштабного вторжения и отказался от совета военных командиров укрепить границу.

К утру того же дня некоторые правительственные чиновники бежали. Больше всего дезертирство затронуло главную разведывательную службу Украины - СБУ.

Несколько европейских лидеров предложили Зеленскому помощь в побеге. Хотя он и ценил такие приглашения, но считал их оскорбительными, как будто союзники списали его со счетов.

"Я устал от этого", - говорил он позже.

Он пытался вернуть разговор к тому, что нужно Украине, - к оружию - и раздражался, когда в ответ слышал новые предложения помочь ему бежать. "Извините, - сказал он, - это просто плохие манеры".

Около полудня его охранники получили предупреждение о воздушном ударе, и Зеленский отправился в бункер - сооружение времен холодной войны, похожее на гигантский тоннель метро, переоборудованный под офисное здание. Зеленский помнит, как он давал себе наставления.

"Они наблюдают", - сказал он себе. "Ты - символ. Ты должен вести себя так, как должен вести себя глава государства".

Жизнь семьи президента Украины во время войны - последние новости

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