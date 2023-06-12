Она рассказала их истории, чем не оставила равнодушным никого.

Первая леди Украины Елена Зеленская встретилась с маленькими украинцами, которые несмотря на войну в стране продолжают совершать достойные поступки.

На своей странице в Instagram она рассказала несколько историй, которые никого не оставили равнодушным. Так, Зеленская встретилась с 7-летней Александрой Паскаль, которая из-за войны потеряла ногу, но продолжила заниматься гимнастикой и принимать участие в соревнованиях даже на протезе.

На мероприятии присутствовал и 12-летний Константин Орехов. Мальчик вместе с сестрой был у бабушки и дедушки в поселке Большая Дымерка, когда в их дом попала хвостовая часть российской ракеты "Ураган". Однако он не испугался и вывел своих близких.

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10-летняя Никита Савичева из Сумщины спасла из пожара двух младших братиков и сестру. А 12-летний Александр Демьяненко вынес из своей горящей квартиры в Полтаве сестренку.

Соломия Реут из Днепра, хотя ей всего 7 лет, собирает деньги для ВСУ, играя в центре города на свирели. А 14-летний Арсен Аджубей из Белой Церкви, несмотря на диагноз – аутизм, для помощи защитникам продает свои картины.

"Пока взрослые борются с нападающим – наши дети противостоят своим способом. Не только те, с кем встречалась сегодня – тысячи детей по всей стране спасают, одолевают, помогают… Им выпало слишком много, но они демонстрируют, как можно с этим достойно жить. И они не дети войны – они наши дети. И, уверена, скоро оставят войну позади только как эпизод своей долгой и полноценной жизни. И будут жить победителями", - написала Зеленская.

Пользователи сети были растроганы историями украинских детей-героев. В комментариях они написали, что дети уже понимают больше, чем взрослые. И, конечно, отметили Зеленскую. Фолловеры написали, что это самая лучшая первая леди, которая когда-либо была в Украине.

Напомним, Зеленская изменила прическу и очаровала стильным образом на встрече с Трюдо.

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