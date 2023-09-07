Первая леди признает, что ее дочь не может планировать будущее, а сыну не хватает отца.

Первая леди Украины Елена Зеленская откровенно рассказала о жизни своей семьи в условиях полномасштабной войны, которую против нашей страны 24 февраля 2022 года развязала Россия. Она признает, что если бы ей задали вопрос, который является названием всеукраинской программы ментального здоровья "Ти як?", она бы могла дать очень длинный ответ.

"Это сложный вопрос. Можно ответить честно, это будет долго... А можно ответить так, как мы отвечаем друг другу: держусь. То есть уже полтора года мы не можем быть уверены в завтрашнем дне. У нас нет уверенности в будущем, через месяц, через два. У нас есть огромная мечта о победе, но когда мы ее дождемся - мы не знаем. И это долгое ожидание, постоянный стресс, оно дается в знаки. Поэтому каждый ищет утешение, те стимулы, которые не дают остановиться", - пояснила супруга президента Владимира Зеленского в интервью для BBC.

Первая леди признала, что в последний раз у нее была возможность выспаться несколько дней назад. Зеленскую поддерживают друзья, также она вдохновляется историями украинцев. Каждый день, во время трагедий и печальных событий, всегда есть история героизма и спасения, объяснила жена президента. И это вдохновляет, ведь так можно увидеть что-то светлое даже в темном.

"Я держусь... Это дается в знаки для детей, потому что неопределенность, неуверенность в том, что будет завтра. Это не может сделать их счастливее. Мне больно на это смотреть. Потому что мои дети ничего не планируют. В таком возрасте молодежь, моей дочке 19, они мечтают о путешествиях, о новых ощущениях, об эмоциях. У нее такой возможности нет. Мы живем не вместе с мужем... Сыну не хватает отца. Я верю в то, что люди воспитываются не наставлениями, а люди воспитываются, когда смотрят на пример своих родителей. Этого примера он видит мало", - признала Зеленская.

Первая леди не скрывает, что ей и ее семье не хватает времени, которое они должны были бы проводить вместе. Впрочем, Зеленская верит в то, что все будет хорошо.

"Мне этого не хватает, моему сыну этого не хватает, мужу. Но мы держимся. У нас есть силы, эмоциональные и физические. И я уверена, что мы выдержим все", - пояснила она.

Напомним, ранее Зеленская уже рассказывала, что не живет с мужем. Она объясняла, почему так произошло, а также рассказывала, как проходит ее обычный день.

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