ГУР знало, что вторжение начнется ровно в четыре утра.

Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов признался, что в ночь с 23 на 24 февраля 2022 года он поселился с женой в собственном рабочем кабинете, поскольку знал, что на следующее утро уже будет война. Об этом он рассказал в интервью для "Украинской правды".

"Мы вечером сходили в магазин на Петровке, продуктовый. Хорошо это помню. Там купили продукты, я и жена. Заселились в кабинет, легли, разговаривали с ней, ждали. Потом я немножко задремал. И примерно где-то в 3:30 мне позвонил руководитель Офиса президента и говорит: "Ну вот уже 3:30, как будто все спокойно. Может, как-то обойдется?" - вспоминает он.

По словам Буданова для него, как для руководителя военной разведки, было важно, чтобы добытые его ведомством разведывательные данные оказались правдивыми.

Видео дня

"Для меня, вы должны еще понимать, это ведь тоже вызов был. Потому что если я как руководитель спецслужбы дал бы неправильный доклад, это позор был бы для меня. Дату [вторжения] русские постоянно переносили. Последние две недели там постоянно они на день, на две оттягивали и оттягивали. Но 23-го числа примерно, кажется, в 14:30 мы четко получили информацию, что в четыре утра будет начало и как именно", - говорит глава ГУР.

"Реально где-то в 4:20 уже начало прилетать, потому что ракеты были уже в воздухе, некоторое время они еще летели. Ну все, я выдохнул. Теперь надо начинать работать над следующим вопросом", – вспоминает Буданов.

Другие признания Буданова

На днях глава военной разведки признал, что Украина пыталась силой восстановить контроль над Запорожской АЭС, которую российские захватчики контролируют с первых дней вторжения. По его словам, было совершено три попытки штурма силами спецподразделений, но закрепиться на станции так и не удалось.

Кроме того, вспоминая молниеносное контрнаступление на Харьковщине в сентябре прошлого года, Буданов назвал несколько главных факторов, которые привели к той победе. В частности он сказал, что ключевое значение имели внезапность, быстрота и решительность действий Сил обороны.

Вас также могут заинтересовать новости: