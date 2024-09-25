Федоренко отмечает, что именно кадыровцы имеют "полноту власти по наказанию, принуждению и даже вынесению смертельных приговоров на поле боя".

На один из отрезков фронта российские оккупанты завели подразделения "Ахмат", которые появляются преимущественно там, где нужно навести порядок в российских оккупационных войсках. Об этом в эфире "КИЕВ24" сказал Юрий Федоренко, командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады.

На вопрос о ситуации на Харьковском направлении, в районе Липцы-Глубокое, он отметил, что на отрезке Глубокого противник продолжает осуществлять ударно-штурмовые действия.

"Интенсивность держит на среднем уровне. И так или иначе пытается накапливать дополнительные силы и средства для проведения ударно-штурмовых действий", - сообщил командир.

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Кроме того, он отметил, что параллельно враг завел на этот отрезок подразделения "Ахмат".

"Это свидетельствует о том, что за счет деятельности Сил обороны противник был деморализован. Потому что подразделения "Ахмат" появляются преимущественно там, где нужно навести порядок в российско-оккупационных войсках. Как в регулярных, так и в частных военных компаниях типа "Шторм-Z", - сказал Федоренко.

Он пояснил, что "именно кадыровцы имеют полную полноту власти по наказанию, принуждению и даже вынесению смертельных приговоров на поле боя".

"Это влияет на российских оккупантов таким образом, что после получения несущественного ранения, например, ранения ноги, с которым они могли бы вернуться, им оказали бы помощь, и дальше продолжить существовать..., противник выбирает пустить себе пулю в голову и на этом завершить свою жизнь. Боятся своих же. Так Россия воевала всегда. Так продолжает воевать сейчас", - отметил военнослужащий.

Так, подытожил он, "на текущий момент у Сил обороны в руках находится инициатива в полной мере, противник успеха не имеет". "И мы понимаем, что со временем противник будет, к сожалению, наращивать свои усилия", - сказал Федоренко.

Харьковское направление - новости

Как сообщал УНИАН, ранее подразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины полностью освободили территорию Волчанского агрегатного завода на Харьковщине и уничтожили оккупантов во всех зданиях предприятия.

Отмечается, что бойцы ГУР осуществляли системную зачистку зданий завода, постоянно вступая в контактные бои с противником в условиях плотной застройки. В некоторых случаях украинские спецназовцы даже вступали с врагом в рукопашный бой.

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