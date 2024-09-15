Воин поделился, что во время одной из аварий на фронте едва выжил.

Война в Украине с РФ продолжается, и 43-летний Вячеслав Собко из Хмельницкой области, который три года воевал по контракту в 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде Вооруженных сил Украины и в начале войны, в частности, участвовал в боях в Харьковской области, рассказал, что во время боевых действий самое страшное, а также об аварии, во время которой горел.

Воин на Харьковском направлении был водителем боевой бронированной машины "Дозор-Б", его задачей было возить ребят, продукты на позиции, а также боекомплект. Такой информацией десантник поделился с "Суспільне Хмельницький".

"...Два раза мою машину подбивало. Дроны вели и тогда и "Орланы" их - один взлетает, второй садится, и так 24/7. Раз колеса спустило осколками, второй раз почти прямое в мотор попадание было. Танками лупило сильно, и обломков много было. На дисках приехал, на спущенных колесах", - поделился он.

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В течение мая-июня 2022-го Собко воевал возле села Долгенькое Изюмского района, и тогда наших защитников очень "крылала" российская авиация и артиллерия, было страшно.

"Просто едешь и не знаешь, вернешься или нет. Самое страшное на войне - побратимов терять. Час назад его вывез, а уже говорят ехать забирать - это самое тяжелое", - сказал воин.

Собеседник добавил, что в прошлом году 15 августа попал в ДТП, которое почти не помнит. "Я горел, мы везли топливо, и была авария. Я чудом выжил. Из Славянска на Лиман дорога. ДТП, я не знаю, я не помню, тот день вообще из памяти стерся", - сказал боец.

Воин получил тяжелые ожоги, также у него есть контузии. Собко теперь имеет II группу инвалидности, два месяца назад перевелся в город Изяслав Хмельницкой области, из которого родом, в отделение районного Территориального центра комплектования и соцподдержки, и теперь там продолжает служить.

Важные новости Украины о войне - что сообщалось

РФ рано утром 24 февраля осуществила полномасштабное вторжение на украинскую территории. Защитники Украины дают противнику достойный отпор. Россияне на нашей земле уже понесли огромные потери. Общие потери РФ в Украине на 15 сентября 2024 года составляют примерно 633 800 противников.

В конце июля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сказал, что российские потери в войне втрое превышают украинские. По его словам, на некоторых направлениях фронта это соотношение даже больше.

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