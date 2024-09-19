По его словам, если бы кто-то устроил "Майдан-3" за возвращение солдат, то он сам бы приехал и объяснил, что так делать нельзя.

В соцсетях популярны заявления, которые раскалывают общество. Так, одни комментарии осуждают гражданских, а другие - военных, которые их защищают. Военный батальона "Нахтигаль" Игорь Шолтис (позывной Гарри Шульц) рассказал в эфире проекта "Станция Краматорск" рассказал, как относится к людям в тылу и что думает по поводу этих конфликтов.

"Украинское общество, как и любое другое, не может быть идеальным, потому что не интересно было бы жить. Когда после антитеррористической операции я учился ходить, я с отцом выезжал в центр города и видел там много русскоязычных граждан, тусеров, блатные тачки под клубами на донецких и луганских номерах, мне было сложно это принять", - отмечает защитник.

Антитеррористическая операция не была таким массовым явлением, как полномасштабная война, но все же многие военные прошли жесткие условия фронта и боев.

Видео дня

"Меня ПТСРило просто очень по-жесткому и я не понимал, для чего я все это делал, почему я должен был пережить эти страдания в госпиталях, для чего, для кого? И пройдя как-то всю эту позицию, все эти вещи ПТСР в своей голове, во время полномасштабного вторжения впервые, когда я приехал в родной Львов, это было в конце лета 2022-го и мы как раз подстроили, когда был и мой родной брат, я видел, какое у него отношение, - такое же, как у меня было в 2015-16 годах. А я чувствовал себя очень отлично, я смотрел, как люди пьют в забегаловках, возвращаюсь к брату и говорю: чувак, они это делают, потому что мы выполняем свою работу правильно - настолько, насколько можем", - говорит Шолтис.

По его мнению, если бы сотни тысяч украинских защитников делали свою работу ужасно, то "никто бы здесь не блеял и не пел". Однако ценой этих жертв украинцы могут жить так, как живут. Боец отметил, что в этом парадокс и вся фишка нашего общества. У него спросили, разве для того он воюет, чтобы кто-то в тылу развлекался или пил кофе.

"Это не вопрос, правильно ли это, или нет, оно просто так есть. Есть люди, которые тратят свои лучшие годы где-то вдали от дома, сидя в лесополосах, есть люди, которые ценят это в гражданской жизни, есть люди, которые не ценят, но все они украинцы и это делается для всех них. Если бы сейчас кто-то в Киеве вышел бы на Майдан-3 сбрасывать власть, государственный суверенитет, потому что мальчиков нужно вернуть домой, я бы не то что не понял. Если бы нужно было ехать и объяснять этим людям, что так делать нельзя, я бы поехал и это сделал", - подчеркнул Шолтис.

При этом он добавил, что ему плевать, если это будет выглядеть, будто власть послала военных разгонять митинги, ведь сейчас стоит вопрос сохранения государственности Украины.

Война в Украине - последние новости

В начале года военнослужащий из 56 бригады Вооруженных сил Украины Сергей Гнездилов заявлял, что украинцам, которых еще не мобилизовали, нужно воспользоваться имеющимся временем для подготовки к войне. Защищать Украину будут все.

Для того, чтобы сблизить фронт и тыл нужно зачистить информационное поле от людей, которые влияют на чье-то мнение, и установить четкие наказания для тех, кто сознательно нарушает свой долг, рассказал заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин.

Вас также могут заинтересовать новости: