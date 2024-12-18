Сегодня на фронте происходит бой интеллекта и современного технологического оружия, а не рукопашной борьбы, как это было во время Первой мировой, говорит президент.

Снижение мобилизационного возраста в Украине не является приоритетом, потому что главная задача - повысить технологичность армии. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью французскому изданию Le Parisien.

"У нас мобилизационный возраст с 25 лет. Он такой и был. От некоторых лидеров мы слышали сигналы, что - давайте снижайте возраст мобилизации. Я считаю, что на сегодня - это нечестный разговор. И я это публично и не публично лидерам говорил", - отметил Зеленский.

Глава государства пояснил, что нечестно об этом говорить, учитывая то, что современная война не такая, как раньше.

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"Это не только о траншеях. Это не просто в окопе с автоматом. Это современное оружие - дроны и артиллерия, дальнобойное оружие. Это - авиация. Без прикрытия неба, как можно штурмовать и идти вперед? И лидеры это знают. И поэтому, это знаете, такие политические игры", - сказал Зеленский.

Президент признает, что чем моложе человек - тем он физически сильнее.

"Но, для меня очень важно сохранить жизнь наших людей, сохранить жизнь нашей молодежи, и поэтому, очень важно, прежде всего, обращать внимание на технологичность армии, а не на возраст военного, честно. Все же такое, технологичность сегодня - это номер один. Война - это другая история. Это не Первая мировая. Это не рукопашный бой. Это бой оружия, бой интеллекта, бой технологий. И на это надо давать разрешения, давать деньги и партнеры должны давать лицензии", - подчеркнул Зеленский.

В то же время, глава государства сказал, что много раз очень просил США предоставить Украине лицензии на производство зенитно-ракетных комплексов "Петриот".

"И, вроде бы, никто не против. Никто ни разу мне не сказал: "Нет, мы вам не дадим". Но до сих пор мы ничего не получили. А почему я просил лицензии? Вопрос был не в деньгах, вопрос всегда был во времени. Потому что, когда мы обращались к нашим партнерам и говорили: вы хотите, чтобы наше войско было сильным - ребятам надо думать не над тем, что там с их семьями, с детьми, что в гражданской жизни? Они должны думать о фронте и о враге. А там все должно быть защищено щитом, противовоздушной обороной, современными системами. Сколько раз я просил закрыть небо? И до сих пор за три года войны мы так и не получили то количество систем, которое нам так нужно", - сказал Зеленский.

В то же время, по словам президента, Украине ответили, что не хватает сил производить эти системы, что есть много стран в мире, которые также стоят в очереди и им эти системы тоже нужны.

"И тогда я очень просил - дайте нам лицензии. Мы будем производить системы ПВО и другое оружие", - подчеркнул Зеленский.

Также глава государства просил отдать Украине замороженные российские активы, чтобы Украина за эти средства могла производить оружие. "Пока есть то, что есть", - сказал Зеленский.

Вопрос снижения мобилизационного возраста

Как сообщал УНИАН, ранее вице-премьер по вопросам европейской интеграции и министр юстиции Ольга Стефанишина отметила, что вопрос снижения мобилизационного возраста не может диктоваться Украине из-за рубежа. Вице-премьер лично воспринимает заявления чиновников США о снижении мобилизационного возраста как желание снять ответственность за те договоренности, которые были раньше.

10 декабря Зеленский выступил против снижения мобилизационного возраста, к которому призывают Соединенные Штаты Америки. Он отметил, что стоит экипировать и подготовить уже имеющиеся бригады, а не создавать новые.

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